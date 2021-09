¿Qué es WhatsApp Plus, cómo descargar el APK y qué diferencias tiene?

Una de las plataformas más utilizadas a escala global es WhatsApp. Tal es así que más de 2.000 millones de usuarios la utilizan, según datos de la empresa. Sin embargo, desde hace algunos años, una versión diferente de la aplicación de mensajería viene ganando seguidores.

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una “actualización no autorizada” por Facebook (el dueño de la aplicación) que permite personalizar por completo toda la interfaz de la aplicación: desde los colores, los temas y hasta el fondo de pantalla.

Es popular porque cuenta con funciones adicionales: por ejemplo, ofrece “emojis” exclusivos, se puede esconder la leyenda “En línea”, los usuarios definen quién puede llamar y quiénes no evitar molestias, ver viejos estados de contactos a pesar de que ya fueron eliminados, se puede tapar el “escribiendo” para que nadie sepa cuando se está enviando un mensaje, entre otras funcionalidades.

WhatsApp Plus, cómo descargar la actualización - Imagen ilustrativa / Web

Paso a paso: cómo descargar WhatsApp Plus

Esta versión no oficial de WhatsApp solo está disponible para el sistema operativo Android y para descargarlo hay que seguir estos pasos:

Eliminar el WhatsApp original. Ir a Google Chrome y descargar el APK (el archivo ejecutable) de WhatsApp Plus desde la página que desees. Revisar el URL para que no descargues algún malware o programa que puede dañar el equipo. Instalar WhatsApp Plus dándole permisos a Google Chrome. En el caso que aparezca una advertencia de que no fue posible instalar WhatsApp Plus, es necesario borrar todo lo referente a WhatsApp. Para ello se debe ir a los Ajustes, Aplicaciones y, en la barra de búsqueda, escribir, WhatsApp. Finalmente, se podrá instalar WhatsApp Plus. Será necesario designarle un número de celular y elegir desde dónde serán exportados los chats. La última versión de la app también trae nuevas funcionalidades como un nuevo esquema de seguridad y privacidad, pero también la posibilidad de configurar WhatsApp Plus con el modo de “no molestar”, además de ocultar el estado de conexión y los chats. También se puede en WhatsApp Plus congelar o suspender el estado de “visto por última vez” y activar el mensaje de auto eliminación. También cuenta con alertas de conexión de los contactos.

WhatsApp Plus: sanciones por su descarga

Además de contar con errores de seguridad como la ausencia del cifrado “de extremo a extremo”, que pueden derivar en hackeos y robo de datos personales, se suman también sanciones remitidas por la app original de WhatsApp sobre la famosa copia.

Desde el principio, WhatsApp aseguró que aquellas personas que usen la APK no oficial podrían ser sancionadas de forma indefinida, ya sea con bloqueos del usuario o del número de teléfono que se use para descargar WhatsApp Plus.

“Las aplicaciones no admitidas como WhatsApp Plus son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son realizadas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, anunció WhatsApp a principios de este 2021 en un comunicado oficial.

Si la cuenta está suspendida, llegará el siguiente mensaje cuando se quiera a acceder a WhatsApp: “Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda”.

WhatsApp Plus: diferencias con la app original

Diferencias entre WhatsApp Plus y la versión original de WhatsApp

La versión de WhatsApp Plus cuenta con más funciones que la versión de WhatsApp Original, de Facebook.

Permite activar el modo avión, enviar archivos con un tamaño límite de 50 MB (mientras la versión original permite enviar archivos con un tamaño límite de 16 MB), activar modo oscuro, desactivar las confirmaciones de lectura y seleccionar qué contactos pueden ver la confirmación de lectura, programar mensajes, tiene un mayor número de emojis, permite determinar un mensaje automático, notificación cuando un contacto está en línea, y permite elegir el color, tipo de letra, estas son ciertas funciones, que con cuenta con ellas la versión original de WhatsApp de Facebook.