Cómo evitar que me agreguen a grupos de WhatsApp sin mi consentimiento

Las redes sociales llegaron para quedarse en nuestras vidas, y para hacerlo durante muchos y muchos años. Ya nadie se anima a desmerecer estas herramientas y, aunque tengamos ciertos reparos, de alguna u otra manera cualquiera de nosotros alguna vez interactuó con alguna de las redes sociales existentes (y que son prácticamente infinitas).

Trucos WhatsApp - Imagen ilustrativa. Foto: Web

Ni hablar cuando nos referimos a aquellas que tienen que ver con la interacción permanente como ocurre con las aplicaciones de mensajería instantánea. Y más allá de que durante los últimos años algunas más alternativas como Telegram adoptaron cierto protagonismo y ganaron algo de terreno, por lejos WhatsApp sigue siendo la más usada en esta parte del mundo. Y la que más nos hace lidiar con sus imprevistos.

Si de situaciones tediosas con WhatsApp hablamos, imposible dejar afuera esa sorpresa -generalmente desagradable- de encontrarnos en cuestión de minutos en un grupo desconocido, compartiendo este espacio virtual co vaya uno a saber quién / quiénes y con las notificaciones encendidas con 372 mensajes sin leer. ¡Levante la mano a quién no le pasó! Como imaginábamos, pocas manos en alto.

Cómo evitar que nos agreguen a cualquier grupo de WhatsApp sin consentimiento

Y es que, seamos sinceros, no es que sean molestos todos los grupos habidos y por haber, pero sí aquellos a los que nos agregan personas que no conocemos o que, por lo general, de quienes no solemos esperar otra cosa que no sea spam. Por ello mismo, una de las actualizaciones más recientes y esperadas de WhatsApp llega como un alivio para evitar el reiterado y automatizado procedimiento de “Abandonar grupo” en el que ya muchos nos hemos convertido en habitués y especialistas.

WhatsApp: cómo evitar ser agregado a grupos sin consentimiento

Todavía no existe en WhatsApp la opción para que ninguna persona nos sume a grupos de conversación. Pero esto no está del todo mal, ya que -salvo excepciones- nadie querría tampoco quedar afuera absolutamente de todos los grupos habidos y por haber. El detalle está cuando, en base a la experiencia, sabemos y tenemos claramente identificado quién (o quiénes) de nuestros contactos -o alguien que haya agendado nuestro teléfono celular alguna vez- tiene esa costumbre de sumar a la gente a cualquier grupo de WhatsApp. O de crearlos para los motivos más insólitos.

WhatsApp: truco para evitar ser agregado a un grupo automáticamente - Imagen ilustrativa / Web

Para estas personas -o, mejor dicho, para poder lidiar con estas personas- es que desde hace algunos meses la aplicación de mensajería instantánea incorporó en una de sus actualizaciones la opción de seleccionar quienes están habilitados para agregarnos a grupos de WhatsApp.

Para limitar la inclusión sorpresiva y unilateral a estos espacios virtuales, el usuario de WhatsApp debe ingresar a “Ajustes”, dirigirse a “Cuenta” y allí seleccionar “Privacidad”. Una vez dentro de este apartado, hay que seleccionar la opción “Grupos”.

Cómo evitar que nos agreguen a grupos de WhatsApp sin nuestro consentimiento. Foto: Captura web.

En ese momento al usuario de la app de mensajería instantánea le aparecerá un nuevo menú con tres alternativas disponibles ante la consulta concreta: “¿Quién puede añadirme a grupos?”. Aquí el usuario puede optar por:

Todos (es la opción predeterminada)

Mis contactos (solo para aquellas personas que uno tenga agendadas en su celular)

Mis contactos, excepto... (solo podrán hacerlo contactos agendados y se puede incluir como excepciones para que no puedan hacerlo aquellas personas que -sabemos- tienen debilidad por crear grupos).

Aquellas personas que no estén entre tus contactos o si lo estén, pero hayan sido incluidas en el grupo de los exceptuados a sumarte podrán enviarte una solicitud preguntándote si estás interesado en ser parte de un determinado grupo. Y cada usuario tendrá la palabra final sobre si quiere o no ser parte.