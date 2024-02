Apple Vision Pro: la computación espacial de 3.500 dólares es “mágica” pero muy limitada

Por primera vez en casi 10 años Apple lanza un nuevo producto. La última vez fue en septiembre de 2014 cuando presentó al mundo su Apple Watch. Desde entonces hasta ahora todo ha sido solo renovación de dispositivos existentes.

Sin embargo, este viernes salieron a la venta en Estados Unidos las Apple Vision Pro, unas gafas de realidad mixta que la empresa presentó a mediados de 2023. Así hoy, al igual que hace una década, Apple no inventa nada nuevo pero sí revoluciona el mercado con un giro de tuerca que busca marcar el futuro con un producto que otras empresas ya venden.

Qué es Apple Vision Pro

Son unas gafas de realidad mixta que cuentan con una pantalla MicroLED curva 3D con 25 millones de píxeles, un campo de visión de 360 grados, procesadores Apple M2 y Apple R1 y su propio software visionOS 1.

Además, incluyen 12 cámaras y 5 sensores LiDAR para capturar imágenes y profundidad. Posee un almacenamiento que se puede elegir a la hora de comprar que va desde los 256 GB hasta 1 TB. Viene con 6 micrófonos, y una conexión USB-C 1. Además funciona con una batería externa que dura hasta 2 horas.

Qué es la computación espacial

“Computación espacial” es la definición que eligió Apple, que se niega a utilizar “realidad mixta” o “realidad virtual” para describir su nuevo producto. Pero ¿qué es? Básicamente es tener la PC en formato virtual y delante de nuestros ojos para utilizar mediante gestos.

Redactar correos, hacer videollamadas, armar presentaciones, jugar, comprar o ver películas, todo es posible en Apple Vision Pro con solo mover los ojos y los dedos.

El concepto no es nuevo pero sí consolidado por Apple. Productos similares como Meta Quest 3 siempre apuntaron a los videojuegos y a las reuniones virtuales y no tanto a la computación espacial. De hecho, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, busco innovar con el Metaverso, un concepto de mundo virtual que aún está muy limitado y en desarrollo constante.

Furor contenido y dudas desatadas

El precio base de 3.499 dólares es la primera barrera que impide que estemos ante un producto “popular”.

En el lanzamiento oficial del viernes en la tienda de Apple de Nueva York había muchos fanáticos pero las filas no eran largas como antaño.

La expectativa está puesta en si Apple podrá triunfar donde sus competidores han fracasado con productos similares y mucho más baratos.

Ya salió a la venta Apple Vision Pro, las gafas de computación espacial de Apple y las primeras reseñas hablan de excelencia tecnológica y confusión funcional.

La espectacularidad de Apple Vision Pro reside en su aspecto refinado y sus funciones con gestos pero las dudas emergen cuando empresas como Google, Spotify o Netflix se rehusaron a adaptar sus aplicaciones para este producto.

A la empresa que dirige Tim Cook parece no importarle y afirma que hay 600 aplicaciones y juegos específicamente diseñados para las Vision Pro, junto con un millón de aplicaciones compatibles. Además Disney sí sumó a la iniciativa y aportó 150 películas en 3D en el lanzamiento.

Abrir y cerrar aplicaciones flotantes usando sólo los ojos y los dedos es aplaudido pero son gafas pesadas que despeinan al usuario y viene con una batería voluminosa.

Primeras reseñas

Antes de su salida a la venta este 2 de febrero, un puñado de influencers y periodistas especializados pudieron probar las Apple Vision Pro una semana antes. Muchos de ellos las habían experimentado por media hora en junio durante la conferencia de desarrolladores de Apple pero ahora cada uno tuvo tiempo de sobra con su propio dispositivo y la “magia” inicial dejó lugar a las críticas más serias.

Todos coinciden en dos puntos: la proeza tecnológica y su limitada capacidad para hacer cosas cotidianas.

Marques Brownlee, uno de los influencers de mayor prestigio, dijo: “La última incursión de Apple en el mundo de la realidad virtual ha llegado, y tiene un peso importante (tanto literal como figurativamente). Olvida los diseños elegantes y minimalistas: la robusta caja del Vision Pro revela un headset que va en serio. Dos correas intercambiables, una batería gruesa y una gran cantidad de papeleo insinúan una experiencia de realidad virtual diseñada para la comodidad y la inmersión, no para el juego casual”, reseñó.

El canal de YouTube llamado Tom’s Guide señaló: “Apple Vision Pro es una increíble pieza de tecnología, con una interfaz de seguimiento ocular y de manos que avergüenza a la competencia. Pero hay algunos errores tempranos y algunas cosas muy extrañas que vienen junto con esta revolución, incluida una extraña versión digital de Persona de ti mismo que puede aparecer en las llamadas de FaceTime. Con un precio inicial de 3.500 dólares, es obscenamente caro. Pero es el producto más innovador que Apple ha creado en más de una década y una mirada fascinante al futuro de la informática”.

“Llevo años soñando con el futuro de los cascos de realidad virtual y realidad aumentada: Oculus, Magic Leap, HoloLens y muchos otros. Pero vivir en el Vision Pro durante la última semana ha sido una de las experiencias más complejas de todas. Es uno de los productos más difíciles que he tenido que evaluar. Algunas partes son impresionantes. Otros no se sienten del todo terminadas”. escribió el periodista Scott Stein, del sitio CNET.

En tanto The New York Times lo describió como “un producto impresionante, uno que se ha estado fabricando durante muchos años y con miles de millones de dólares”, pero “incluso después de probarlo, todavía no tengo idea de para quién o para qué se supone que es esta cosa”.

¿El futuro ya llegó?

Esta es la duda de los especialistas. Apple Vision Pro es un prodigio tecnológico pero ¿así será nuestra vida conectada?.

En un mundo donde el smartphone invadió cada rincón de nuestra privacidad y nos forzó a estar cada vez más tiempo conectados ¿Necesitamos mezclar la realidad física con la virtual varias horas al día?

Por ahora no todos podrán comprar este producto de Apple y no solo por su precio desorbitado sino también porque no saben exactamente para qué les servirá. Sin embargo, los “early adopters”, que hacen punta poniendo a prueba el producto, marcarán el rumbo para un producto que promete no sólo bajar de precio sino forzar a Apple -y a su competencia- a sumar más y mejores funciones.

Si esto sucederá o no es por ahora un misterio. Aunque el periodista de Bloomberg, Dave Lee, describe bien las intenciones de Apple con este lanzamiento: “A diferencia de Steve Jobs en su día con el primer iPhone, Cook no está intentando convencer a toda persona de que es algo que necesitan a día de hoy. La empresa nunca lo admitirá, pero este es el mayor experimento público que ha acometido Apple jamás. Su reputación de productos de calidad hizo que aquellos que estaban en la cola aceptaran -y quizá disfrutaran- su status de cobayas”.

Cuándo llega a Argentina

Las Vision Pro ya se venden en Estados Unidos y Apple informó que estarán disponibles en otros países a finales de este año. Según un analistas de Wedbush Securities, la empresa debería esperar vender unas 600.000 unidades en 2024.

¿Cuándo llegará a Argentina? Es difícil de saber y el desembarco oficialmente puede darse a finales de 2025. Además se espera que su precio con impuestos sea prohibitivo.

Mientras, los importadores ya las ofrecen en Mercado Libre por $ 7,4 millones, un valor similar a lo que costaría comprarlas en Estados Unidos a valor de dólar tarjeta.