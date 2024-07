Insólito: se tuvo que borrar los tatuajes de la muñeca porque le funcionaba mal su Apple Watch

Un hombre experimentó un problema inusual con su reloj “Apple Watch” cuando dejó de funcionar repentinamente. En lugar de asumir que el dispositivo podría tener un fallo en su sistema, el hombre atribuyó el problema a su tatuaje, situado en la muñeca donde colocaba el reloj.

Decidido a solucionar el problema, optó por someterse a un tratamiento de eliminación de tatuajes. Sin embargo, en lugar de borrar el tatuaje por completo, decidió quitar solo la porción de su piel que interfería con el reloj. Esto resultó en una eliminación parcial del tatuaje, siguiendo las medidas exactas del dispositivo.

La peculiar solución del hombre generó una variedad de reacciones en las redes sociales. Algunos comentarios incluyeron: “Tiene pinta de que ahora menos le va a funcionar”, “Tiene razón, a mí tampoco me funciona, me tuve que cambiar el reloj de muñeca”, “No igual es posta, yo me tuve que cortar el brazo para que funcionara y va joya”, y “Mi reloj Garmin no puedo usarlo por tener la manga en el brazo izquierdo, es real! Lo uso en el derecho que no tengo tatuaje”.

Estos comentarios reflejaron una mezcla de incredulidad y humor ante la decisión extrema del hombre para solucionar el problema con su “Apple Watch”.

Cómo funciona el Apple Watch

El Apple Watch es un reloj inteligente fabricado por Apple. Entre sus funciones, destacan el seguimiento de la actividad física, monitorización del ritmo cardíaco, alertas de notificaciones, llamadas telefónicas y mensajes de texto. También permite la reproducción de música, navegación GPS y pagos a través de Apple Pay.

El Apple Watch Series 8, por ejemplo, tiene resistencia al agua hasta 50 metros y un sensor de oxígeno en sangre. Su precio varía según el modelo y las especificaciones, con un rango aproximado de $399 a $799 USD. Este dispositivo está diseñado para integrarse perfectamente con otros productos y servicios de Apple, proporcionando una experiencia fluida y conectada.