Lo descubrieron siendo infiel por sus mensajes y ahora demanda a Apple por una suma millonaria

Un británico demandó a Apple después de que su esposa descubriera años de infidelidades a través de los mensajes de su iPhone, que se sincronizaron automáticamente con el iMac de la casa. La revelación de estos mensajes llevó al colapso de su matrimonio y a una costosa demanda de divorcio, por lo que el implicado ahora busca una compensación de 5,9 millones de euros de la gigante tecnológica.

“Llevábamos más de 20 años felizmente casados. Un matrimonio magnífico se fue al garete por algo que hacen muchos hombres y algunas mujeres”, explicó el joven infiel.

El sujeto confesó que había estado utilizando su celular para contactar con trabajadoras sexuales durante los últimos años de su matrimonio. Para mantener su secreto en lo oscuro y evitar que su mujer se entere, borraba los mensajes de su dispositivo en cada oportunidad. Sin embargo, no advirtió un error que delató sus acciones secretas.

Aunque creía haber borrado todos los mensajes comprometedores de su teléfono, estos se sincronizaron con otros dispositivos que compartían la misma cuenta, incluido el iMac de su hogar. Fue precisamente en el iMac donde su esposa encontró los mensajes subidos de tono, lo que llevó a la ruptura de su matrimonio y a una demanda de divorcio que ella ganó.

De esta forma, el individuo ahora culpa a Apple por este problema tecnológico y solicita una indemnización de 5 millones de libras (aproximadamente 5,9 millones de euros), la misma cantidad que tuvo que pagar a su exesposa tras el divorcio.

Además, el sujeto está instando a otros usuarios afectados por problemas similares a unirse a una demanda colectiva contra Apple. “Si te dicen que un mensaje se ha borrado, tienes derecho a creer que se ha borrado”, declaró el implicado al diario The Times.

Demandó a Apple porque su pareja descubrió sus infidelidades / Imagen ilustrativa.

“Si el mensaje hubiera dicho ‘estos mensajes se borran en este dispositivo’ eso habría sido una pista. ‘Estos mensajes se borran solo en este dispositivo’, habría sido un indicador mucho más claro”, agregó en un tono molesto.

El abogado del infiel acusó a Apple de no informar adecuadamente a sus usuarios sobre cómo funciona la sincronización de mensajes entre dispositivos. “En muchos casos, el iPhone informa al usuario de que los mensajes se han borrado, pero, como hemos visto, esto no es cierto y es engañoso, porque se siguen encontrando en otros dispositivos vinculados, algo que Apple no dice a sus usuarios”, afirmó.