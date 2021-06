Video: un drone capta dos ovnis que cruzaron por el cielo de una ciudad de Estados Unidos

Dos Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) sobrevolaron a una velocidad supersónica el cielo de la ciudad de Utah en Estados Unidos. El fotógrafo y Cineasta James Cawley logró capturarlo en el momento que filmaba la puesta de sol con su dron, en la ciudad de Moab en Utah, Estados Unidos.

Según informó PetaPixel, en el marco del lanzamiento de un informe este mes, muy esperado, sobre todo por los amantes de estos avistamientos extraterrestres, que revela los rumores que rodean todo lo que tiene que ver con estos objetos voladores, por parte del gobierno de EE. UU.. En este informe, no se asevera que se trataría de objetos de origen extraterrestre, pero el gobierno tampoco ha descartado esa posibilidad.

Pese a contar con una gran cantidad de teorías sobre que ha sido, este video muestra lo que encaja en la definición objetiva de Ovnis: estos son objetos voladores no identificados.

James Cawley le advirtió a la plataforma digital PetaPixel que, “La suposición más obvia sería que se trataba de insectos o pájaros”. Pero la realidad es que “He visto a muchos de ellos volar a contraluz de esta manera a lo largo de los años. Lo que me hizo cuestionar estos objetos, fue la velocidad. Como tenía un filtro de densidad neutra activado y mi dron estaba a menos de 60 metros encima mío cuando los vi pasar, me volví para verlos volar sobre el horizonte detrás de mí y brillaban como metal”, explicó el cineasta.

Especulaciones

se dice en la redes sociales que podría haber sido una bala o un dron de carreras. Parecería difícil que sea una bala, ya que estas llegan a una velocidad máxima de 2.000 kilómetros por hora, incapturable para una cámara. También es cierto que Cawley no puede descartar las otras posibilidades, pero hay algo que no coincide en esta hipótesis.

“No escuché nada”, exclamó. “Era bastante silencioso allá afuera, como suele ser en las partes remotas de Moab. Si fueran balas, debería haber escuchado el eco de un disparo a través de las rocas. Si fueran drones, lo más probable es que los hubiera escuchado zumbar ya que estaban a menos de 60 metros sobre mí”.

Cawley confesó que ésta no es la primera cosa extraña que ha visto en esta área desértica de Utah. “Como productor y director de una agencia creativa que trabaja en estrecha colaoración con Utah Tourism, he publicado otras cosas extrañas en mi cuenta de Instagram antes. El desierto es un lugar extraño y único, esa es una de las razones por las que lo amo tanto. He estado en las cimas en las noches de verano, donde puedes ver las estrellas moverse debido a las distorsiones de calor en los cañones de abajo creando un efecto de aumento”, aseveró James.

También recuerda que “He visto meteoritos explotar, dejando una misteriosa nube de polvo verde. La única otra cosa “inexplicable” que encontré fue cuando estaba trabajando en un proyecto de video y me fui al desierto para capturar un timelapse nocturno de un viejo molino de viento. Aproximadamente a la mitad de mi lapso de tiempo, algo muy brillante voló lentamente sobre mí sin hacer ruido”.

“Me alegré cuando comencé a editar y noté que aparecía en los fotogramas que capturé. Al principio, asumí que era un avión que volaba bajo, pero no había sonido. Me sentí más confundido después de darme cuenta de lo lento que debía haber sido, ya que me tomó un par de segundos cruzar el cuadro y estaba tomando exposiciones de 30 segundos”.