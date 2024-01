Video: la verdad detrás de las fotos virales de cabras congeladas por la ola de frío en Noruega.

En los últimos días circularon en las redes sociales una serie de imágenes en los que se pueden ver a animales congelados a causa del frío que azota Noruega. Concretamente, se viralizó un video que muestra a tres cabras inmóviles y erguidas en la nieve y aseguran que ha sido grabado recientemente en el norte del mencionado país. Los internautas afirman que los animales murieron congelados “cuando caminaban” y que Noruega batió un “récord de temperaturas” al alcanzar los 52,6 grados bajo cero.

Toda esta información es falsa. El vídeo no es actual y no guarda relación con las recientes nevadas en Noruega. Los expertos consultados por el medio VerificaRTVE confirman que en la ola de frío no se registraron temperaturas inferiores a los 50 grados negativos y descartan que un ser vivo pueda sufrir una muerte por congelación instantánea.

Una búsqueda inversa revela que la secuencia viral de los supuestos animales congelados circula en internet desde al menos el 21 de noviembre de 2023 y se trataría de un montaje. Otros usuarios de la red social ubican la grabación en Kazajistán o en Rusia. Ninguna de estas localizaciones se puede confirmar debido al plano corto y los pocos elementos reconocibles que presenta la grabación.

Por otro lado, también es falso que se hayan alcanzado los 52 grados bajo cero recientemente en Noruega. Albert Barniol, meteorólogo de RTVE, explicó que, aunque es cierto que en las primeras semanas de enero ese país experimentó bajas temperaturas extremas, “no se han superado los 50 grados bajo cero”.

Según el citado medio, los últimos informes del Instituto Meteorológico Noruego (MET) y el récord de temperatura mínima que mantiene el país se registró en enero de 1886, cuando el mercurio se situó en “-51.4°C”.