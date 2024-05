España, Noruega e Irlanda reconocerán a Palestina como Estado

España, Irlanda y Noruega anunciaron este miércoles su decisión de reconocer a Palestina como Estado a final de mes, y esperan que otros países los imiten, ante el “peligro” que corre la solución de los dos Estados por la guerra en Gaza.

Israel respondió a este paso llamando a consultas a sus embajadores en Irlanda y Noruega, y se espera que haga lo mismo con su embajadora en España.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, fue el primero en dar a conocer la decisión desde Oslo, donde se negociaron los acuerdos, ahora moribundos, que comprometieron a israelíes y palestinos a aceptar una coexistencia pacífica entre dos Estados independientes.

“Debemos hacer realidad la única alternativa que ofrece una solución política tanto a israelíes como a palestinos: dos Estados, que vivan uno al lado del otro, en paz y seguridad”, expresó. Al precisar que el paso se dará el 28 de mayo, Støre hizo un “firme llamamiento” a otros países para que hagan lo mismo.

Por su parte, según Francia, el reconocimiento de Palestina “no es un tabú” pero debe hacerse “en el momento adecuado” para que “sea decisivo”, afirmó este miércoles el ministro francés de Exteriores, Stéphane Séjourné.

“Nuestra posición es clara: el reconocimiento de Palestina no es un tabú para Francia”, dijo Sejourné, que hoy se reunió en París con su homólogo israelí, Israel Katz.

Sin embargo, Séjourné recalcó que ese reconocimiento “debe ser útil, es decir, permitir un avance decisivo en el terreno político. Por ello, debe hacerse en el momento adecuado, para que haya un antes y un después”.

El reconocimiento de Palestina como país fue rechazado recientemente en la ONU, donde no hubo acuerdo al respecto. No es la primera vez que el organismo rechaza la petición del enclave, que desde que Egipto decidió no tomarlo como parte de su territorio, permanece aislado de todos los países árabes de la región, que tienen una estricta política anti palestina fronteras adentro.