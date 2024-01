Un nene de 2 años murió de hambre tras pasar varios días junto al cadáver de su padre

En una desgarradora tragedia que ha conmovido al Reino Unido, un niño de dos años, Bronson Battersby, fue encontrado muerto de hambre junto al cadáver de su padre, Kenneth, de 60 años, en su hogar en Skegness, Lincolnshire. La impactante revelación se produjo el 9 de enero, cuando una trabajadora social ingresó a la casa tras varios intentos fallidos de contactar al padre, quien no daba señales de vida desde el 26 de diciembre.

El pequeño Bronson fue hallado sin vida, acurrucado junto al cuerpo de su padre, quien presumiblemente falleció a causa de un ataque cardíaco. Las autoridades sospechan que el niño murió de hambre después de pasar varios días junto al cadáver de su progenitor.

La madre del niño, visiblemente afectada, expresó su dolor y culpó a los servicios sociales por no haber intervenido a tiempo. “Si los servicios sociales hubieran hecho su trabajo, Bronson todavía estaría vivo. Pero no hicieron nada”, lamentó la madre en declaraciones al diario The Sun. Su último encuentro con su hijo fue antes de Navidad, tras una pelea con su exmarido.

Según informes del Daily Mail, el padre de Bronson estaba catalogado como persona vulnerable y recibía visitas semanales de una trabajadora social. La profesional intentó contactar con él el 2 de enero, pero al no obtener respuesta, se retiró. Regresó el 4 de enero, nuevamente sin éxito, y fue entonces cuando alertó a la policía. Sin embargo, los cuerpos no fueron descubiertos hasta el 9 de enero, cuando la trabajadora social decidió ingresar a la casa a pesar de la falta de respuesta.

La madre, consternada, señaló que los resultados de la autopsia confirmaron que Bronson murió de hambre debido al fallecimiento de su padre. “No puedo creerlo. Los resultados de la autopsia confirman que Bronson murió de hambre porque murió su padre. Creen que Kenneth murió no antes del 29 de diciembre. Significa que si la trabajadora social hubiera presionado para entrar cuando no recibió respuesta el 2 de enero, entonces Bronson todavía habría estado vivo”, ha afirmado la madre en declaraciones recogidas por el Daily Mail.

Línea de tiempo

- 27 de diciembre Una trabajadora social “tiene contacto” con el señor Battersby y se organiza una visita a su domicilio.

- 2 de enero La trabajadora social llega al inmueble pero no hay respuesta en la puerta. Intenta localizar a Bronson en otras direcciones y, al no poder encontrarlo, habla con su gerente y la policía.

- 4 de enero Se realiza un segundo intento de visita domiciliaria. Nuevamente no hay respuesta. La trabajadora social informa a la policía.

- 9 de enero Se realiza un tercer intento y la trabajadora social alerta a la casera del señor Battersby. Se logra la entrada y se encuentran los cuerpos del padre y del hijo.

Las autoridades del condado de Lincolnshire y servicios infantiles informaron que iniciaron una investigación al respecto.