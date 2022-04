Un hombre ganó una fortuna en la lotería pero no la pudo cobrar por falta de documentos

Un sueño hecho realidad. Un hombre de 28 años ganó la lotería en Bélgica luego de raspar un boleto y resultar ganador. El sueño se volvió pesadilla cuando no pudo cobrar el premio.

Un joven de nacionalidad argelina ganó un pozo de 270.000 dólares luego de raspar un boleto de lotería. La gran decepción llegó cuando reclamó el premio y las autoridades no se lo otorgaron por ser extranjero y no tener documento local.

Considerando el gran monto del premio no puede ser entregado en efectivo, razón por la que el hombre necesita una cuenta de banco. Al ser extranjero, no tiene permitido ese beneficio bancario y, por ahora, no pueden solucionar su situación.

El ganador está viviendo una situación compleja ya que no sabe qué hacer para reclamar su recompensa. Aunque no se reveló su identidad dio una entrevista a un diario local llamado Het Laatste Nieuws.

“Cuando tenga el dinero, compraré un lugar para vivir en Bruselas y tal vez un automóvil”, comentó sobre sus planes con el dinero ganado.

Los detalles de la situación del ganador

Según trascendió a medios locales, el hombre salió de Argelia hace cuatro meses y viajó a España en barco. Luego de un tiempo, se instaló en Belgica tras cruzar España y Francia a pie.

El objetivo original era viajar al Reino Unido, pero en el último tiempo decidió quedarse en Bélgica para formar allí una familia.

En la ciudad donde se encuentra actualmente no tiene lugar permanente para vivir. Por esta razón, cuenta con la asesoría de un abogado quien no ha logrado avances en el reclamo del dinero. “Estamos buscando esos documentos que puedan probar su identidad. Tendrá que contactar a su familia en Argelia”, explicó el letrado en una entrevista.

En un intento desesperado por retirar su dinero le pidió ayuda a un amigo pero no tuvo éxito. El hombre con papeles en regla acudió a reclamar las ganancias pero fue detendio porque las autoridades sospecharon que había robado el cartón ganador.

De acuerdo con las declaraciones de Verstraete, las autoridades prometieron no deportar al hombre hasta que haya recibido el dinero del premio.