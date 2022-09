Un hombre asegura ser el hijo secreto de Carlos III y Camila: dice tener evidencia

Simon Dorante-Day es un hombre inglés que vive en Australia, tiene 56 años y asegura ser el hijo secreto del nuevo rey Carlos III y la reina consorte Camilla Parker Bowles. Dice tener “pruebas” que sostienen sus afirmaciones.

Simon afirma que fue concebido en 1965, cuando el Príncipe de Gales tenía apenas 17 años y la Duquesa de Cornualles, 18. El hombre, que tiene nueve hermanos, nació en Reino Unido pero fue adoptado. Según su relato, esta familia adoptiva tenía fuertes lazos reales.

Para explicar esto, él cuenta que cuando tenía ocho meses fue adoptado por una pareja australiana, Karen y David Day. Sus abuelos adoptivos, Winifred y Ernest Bowlden, habían trabajado para la reina y el príncipe Felipe en una de sus casas reales. Y ese trabajo era reconocido, tal es así que Ernest Bowlden recibió un Premio al Servicio Imperial por su trabajo para Su Majestad. De acuerdo al relato del hombre, sus abuelos adoptivos trabajaron para la realiza en la década de los 60.

El hombre de 56 años ha hecho declaraciones que no han pasado desapercibidas en Inglaterra e incluso asegura haberles enviado una carta a Charles y Camilla pero, hasta el momento, no ha obtenido respuesta. Llegó a presentar documentos para intentar exigirles a los miembros de la realeza hacerse una prueba de ADN, pero también fue ignorado. Él asegura que no bajará los brazos y que irá hasta el fin para poder conocer su identidad.

Fotos como “prueba”

Desde Queensland, Australia, Simon ganó trascendencia en las redes sociales cuando hace poco más de un año compartió en su cuenta de Facebook una foto que compara a su hijo con la Reina cuando ella tenía 20 años.

La imagen de su hijo y de la reina en su juventud. Estas son las fotografías que para Simon evidencian su teoría.

Afirma que cuando vio por primera vez las fotografías una al lado de la otra quedó “impresionado” y asegura que esta muestra es evidencia de que no está mintiendo.

“Uno de mis seguidores hizo la comparación y me la envió y me quedé sin palabras. Mucha gente está reaccionando porque es difícil negar la similitud” manifestó. “Mi esposa Elvie y yo sentimos que vemos a muchos miembros de la familia real en nuestros hijos, pero este fue una revelación”, continuó.

Planea continuar su lucha llevando el caso del Tribunal Superior de Australia. Tiene esperanzas, más allá de que ha realizado otros tres intentos legales para probar sus afirmaciones y todos fracasaron.