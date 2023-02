Se puso a lavar el auto y descubrió que había ganado la lotería al encontrar un ticket olvidado

Un hombre del Reino Unido fue protagonista de un envidiable episodio al descubrir un ticket ganador de la lotería mientras lavaba su auto. El boleto había quedado olvidado en el parasol desde las Fiestas Navideñas. Dion Davis, el afortunado actor, reveló que el hallazgo se produjo a principios de febrero, cuando llevó su auto para una limpieza profesional.

Davis se encontraba actuando en una pantomima local cuando tomó la decisión de comprar un ticket de lotería. Era fines de diciembre y, con el espíritu y los milagros navideños en mente, lo más probable es que el hombre quisiera probar suerte. Sin embargo, con lo atareado que resultan los últimos días del año, Davis olvidó por completo el papel recientemente adquirido .

No fue hasta principios de febrero de este año, que el boleto hizo su reaparición. “Necesitaba limpiar el auto por dentro y por fuera porque estaba en un estado terrible después de muchos viajes”, explicó Davis. “Así que lo llevé al servicio de lavado, donde el chico me pidió que sacara todas mis pertenencias antes de empezar, por si tiraba algo de valor. Y me alegro mucho de que lo hiciera”.

El actor que apareció en programas de televisión británicos de la BBC, detalló que encontró el pedazo de papel junto al parasol, cuando realizaba una rápida limpieza del vehículo antes de que fuera lavado por los profesionales.

Acto seguido, se apresuró a una de las tiendas donde había adquirido el ticket para su chequeo. “El dueño me dijo que tenía que llamar al número que aparecía en el reverso del boleto porque era ganador”, recordó Davis.

Davis celebrando la gran noticia. Foto: National Lottery

Y es que el actor había acertado los cinco números del ticket de Euromillones, los cuales eran cumpleaños de sus seres queridos. El ganador de este sorteo había sido anunciado el 20 de diciembre, por lo que la Lotería Nacional lo categorizó como “no reclamado” en enero.

Sabiendo esto, Dion corrió a su casa a darle la inesperada noticia a su esposa, Ifana. “Ella tenía una amiga, así que se quedó con nosotros mientras hacíamos la llamada. Cuando la persona de la Lotería dijo que era un ganador, fuimos todos, junto con un vecino, a comer juntos, lo que por supuesto incluyó unos vasos de gaseosa”, contó el británico.

Luego de hacer la llamada, le anunciaron que su premio era de 55.086 libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente 65.000 dólares.

Con el dinero, Dion planea llevar a su familia de viaje por Italia. Además, al ser un gran fan de la Ciencia Ficción, tiene pensado llevar a su hijo de 15 años a la convención de San Diego (Estados Unidos) conocida como la Comic-Con.