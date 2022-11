Ganó más de 30 millones de dólares en la lotería pero no le contó a su familia “para que no se vuelva perezosa”

Decenas de miles de personas juegan a la lotería todos los días, pero solo unas pocas tienen la fortuna de ganar. Este es el caso de un hombre de China que ganó 220 millones de yuanes, un equivalente a más de 30 millones de dólares, pero que cuando fue a recibir el premio lo hizo sin mostrarse porque tenía miedo de que su familia se vuelva arrogante y perezosa al enterarse.

De esta manera, acudió a retirar su fortuna con un disfraz de un personaje de color amarillo, compuesto solamente por dos ojos azules, la nariz y una boca sonriente. Así, su familia no podría reconocerlo y no se enterarían de lo que había ganado.

“No le he dicho ni a mi esposa ni a mi hijo. Estoy preocupado de que si les cuento se sientan superiores a las otras personas y no trabajen o estudien duramente en el futuro” dijo el hombre de acuerdo al diario South China Morning Post.

Sin embargo, su esposa tendrá que enterarse eventualmente ya que si no lo hace podría el hombre estar violando la Ley de Matrimonio china al interferir en el “derecho a su esposa a saber”, de acuerdo a abogados locales.

Los billetes ganadores

El afortunado había comprado 40 billetes de lotería por un total de 11 dólares. Todos los billetes contenían los mismos 7 números. Todos esos 7 números resultaron ganadores y le correspondió un premio de 5 millones y medio de yuanes por billete, llegando al total de 220 millones en total.

Estos son los números ganadores que el afortunado había elegido.

Como es sabido, el Estado se quedó en calidad de impuestos con una parte del premio, mientras que el ganador decidió también donar 5 millones de yuanes a obras de caridad. Luego del descuento impositivo y la donación, el hombre se quedó finalmente con 24 millones de dólares.

Luego de ganar el premio, el señor se quedó todo el fin de semana encerrado en la habitación de un hotel, ya que tenía miedo a salir y perder el boleto”.

“Para mí, comprar lotería es un hobby y a mi familia no le importa. Además, no gasto mucho dinero en ello y la lotería me da un rayo de esperanza”, concluyó.