Robaron 12 toneladas de chocolate KitKat en Europa y advierten posible escasez durante las Pascuas

La empresa advirtió que el camión y la mercadería se esfumaron sin dejar rastros; cada barra cuenta con un código de rastreo para evitar su reventa ilegal.

La empresa Nestlé confirmó el robo de un camión cargado con 12 toneladas de chocolates KitKat mientras realizaba el trayecto entre Italia y Polonia. El incidente, que involucra más de 400.000 barras, encendió las alarmas en las cadenas de suministros de Europa debido a la proximidad de las celebraciones de Pascuas.

El cargamento, compuesto exactamente por 413.793 unidades de chocolate, partió desde el centro de Italia con el objetivo de abastecer diversos puntos de venta en el continente. Sin embargo, el vehículo y su contenido desaparecieron sin dejar rastro antes de alcanzar su destino final en Polonia. La firma decidió hacer público el hecho recientemente, aunque no precisó el punto exacto de la desaparición.

Embed Regarding recent press coverage pic.twitter.com/Huh4EnFV2J — KITKAT (@KITKAT) March 29, 2026 Un cargamento que se esfumó en plena ruta europea Desde Nestlé admitieron que este golpe logístico tendrá un impacto directo en la disponibilidad de sus productos durante las próximas semanas. Un vocero de la marca señaló que los consumidores podrían tener dificultades para encontrar estos tradicionales chocolates antes de Pascuas, un periodo de alta demanda estacional.

La empresa también hizo una referencia irónica al eslogan de la marca, sugiriendo que los delincuentes se tomaron el mensaje demasiado en serio al "tomarse un respiro" con las 12 toneladas de mercadería. Más allá de la broma, la preocupación real de la firma reside en que estos productos sean desviados hacia circuitos de comercialización ilegales dentro del continente.

image Rastreo por códigos únicos y riesgo de mercado negro Para combatir la reventa, la compañía recordó que cada barra de KitKat cuenta con un código de identificación único. Si cualquier persona escanea este código, el sistema emitirá un mensaje automático solicitando que se ponga en contacto con Nestlé. Esta medida busca disuadir a los compradores del mercado negro y facilitar la recuperación del cargamento robado.