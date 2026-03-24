Está en Argentina, pocos la conocen y fue elegida como la mejor localidad del mundo

Superó candidaturas de 65 países gracias a su modelo de turismo comunitario y su economía basada en la agricultura, floricultura y vinos de altura.

Maimará en la cima del turismo global: la localidad jujeña elegida entre 65 países por la ONU.

La pequeña localidad jujeña de Maimará acaba de ser distinguida por ONU Turismo como el “Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025”. El pueblo, situado en la Quebrada de Humahuaca, logró imponerse frente a más de 270 candidatos internacionales gracias a su compromiso con la preservación cultural y el desarrollo sustentable.

Maimará superó a postulantes de 65 países diferentes tras una evaluación exhaustiva del jurado. El reconocimiento valoró especialmente su entorno natural único y un modelo de turismo que busca ser participativo, donde el crecimiento económico respeta el patrimonio de los habitantes locales.

image El encanto de la Paleta del Pintor y la economía de altura Uno de los mayores atractivos visuales de la localidad son sus cerros policromados, conocidos popularmente como la Paleta del Pintor. Estos estratos de colores son un emblema del norte argentino y sirven de marco para una economía diversa que se sostiene en la agricultura, la floricultura y una vitivinicultura de altura con tradiciones ancestrales.

Este galardón internacional consolida a la Argentina como un destino relevante dentro del turismo rural y sostenible. Para los pobladores y las autoridades de Jujuy, la distinción representa una ventaja competitiva centrada en la autenticidad, un valor clave para atraer viajeros que buscan experiencias genuinas y respetuosas con el medio ambiente.

image La elección de Maimará en el programa “Best Tourism Villages” abre una oportunidad de visibilidad global y crecimiento económico. El desafío para el pueblo será gestionar este nuevo flujo de turismo internacional manteniendo el carácter local que lo llevó a ser considerado el mejor del mundo por las Naciones Unidas.