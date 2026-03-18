18 de marzo de 2026 - 20:08

Las tres ciudades del norte de Chile que casi nadie elige y son ideales para visitar en marzo

Estas ciudades permiten recorrer distintos puntos con mayor comodidad y sin las limitaciones propias del calor extremo o la masividad.

Playa Amarilla en Concón (Chile)

Playa Amarilla en Concón (Chile)

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Por Redacción

El cierre del verano marca un cambio en el ritmo de los viajes y abre una ventana ideal para quienes buscan destinos menos concurridos. Durante marzo, muchos viajeros priorizan escapadas más tranquilas, con menor presencia turística y costos más accesibles. El norte de Chile se posiciona como una alternativa por su clima estable, incluso después de la temporada alta.

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Entre las opciones que empiezan a ganar relevancia aparecen tres ciudades que combinan naturaleza, historia y escenarios poco explorados: Ovalle, Antofagasta e Iquique. Cada una ofrece características particulares que las convierten en destinos atractivos para una escapada distinta.

La playa chilena que te hará sentir como en el Caribe, lejos del ruido de la ciudad dónde queda y cómo llegar (3)

Ovalle: naturaleza y huellas del pasado de Chile

Ubicada en la Región de Coquimbo, Ovalle se presenta como una de las alternativas más serenas. En marzo, las temperaturas suelen mantenerse por debajo de los 30 grados, lo que facilita recorridos prolongados por sus entornos naturales.

Entre sus principales atractivos se encuentra el Valle del Encanto, reconocido por sus formaciones rocosas y por conservar vestigios arqueológicos de culturas prehispánicas. También destaca el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, un ecosistema singular donde un bosque húmedo emerge en medio de un paisaje semiárido. A esto se suman el poblado histórico de Barraza, la Iglesia San Vicente Ferrer y el Humedal Desembocadura del Río Limarí, ideal para la observación de aves.

Ovalle, Chile

Antofagasta: el contraste entre desierto y mar

Capital de su región, Antofagasta ofrece un paisaje donde el desierto se encuentra con el océano Pacífico. Durante marzo, el clima se mantiene por debajo de los 25 grados, lo que favorece actividades al aire libre.

Las playas son uno de sus principales atractivos. Entre las más visitadas se encuentran el Balneario Municipal de Antofagasta, Playa La Chimba, Playa Trocadero y Playa Blanca, que combinan accesibilidad con paisajes abiertos.

Antofagasta, Chile

Iquique: playas amplias y clima estable

En la Región de Tarapacá, Iquique se destaca por su clima templado durante gran parte del año y por su equilibrio entre costa y desierto.

Iquique, Chile

Entre sus puntos más frecuentados aparece la Playa Cavancha, elegida tanto por turistas como por residentes para descansar frente al mar. También sobresalen la Playa Brava y la Playa La Ballenera, que completan la oferta costera de la ciudad.

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