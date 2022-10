Qué es el “desafío Kia”, el reto viral de TikTok en el que cuatro jóvenes murieron tras un brutal choque

Un fatal accidente transcurrió en Buffalo, Estados Unidos, el lunes pasado y cuatro adolescentes murieron tras un desafío viral que tiene preocupadas a las autoridades del país. Se trata del “Desafío Kía”, un juego que incita a los usuarios de tiktok a hurtar autos de esa marca.

Seis adolescentes iban a bordo de un vehículo Kia que iba a gran velocidad y que se estrelló alrededor de las 6:30 de la mañana del lunes, dijo la policía de Buffalo, en el estado de Nueva York. El automóvil fue denunciado como robado el domingo por la noche.

Uno de los jóvenes fallecidos en la tragedia del Desafío Kia de Buffalo era Ahjanae Harper, de 14 años, madre de un bebé de meses. Foto: Gentileza

Los cinco pasajeros salieron despedidos del vehículo, según la policía. Cuatro de ellos, de entre 14 y 17 años, murieron. El quinto pasajero fue hospitalizado en cuidados intensivos y el conductor, de 16 años, fue atendido en un hospital y dado de alta.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Marcus Webster, 19, Swazine Swindle, 17, Kevin Payne, 16, y Ahjanae Harper, 14. Y como si a la tragedia le faltara algo, The New York Post informó este jueves que Harper era madre de un bebé y estaba a punto de cumplir los 15 años el próximo 1° de noviembre. Su familia lanzó un GoFundMe de US$ 15,000 en su honor.

El comisionado de la policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, dijo a los periodistas el lunes que los adolescentes podrían haber estado participando en un desafío de TikTok que anima a la gente a arrancar sin llave coches Kia utilizando cargadores de teléfonos móviles.

El peligroso reto de TikTok

Camioneta Kia. Foto: Archivo / Los Andes

El llamado “Desafío Kia’', que comenzó a circular en el verano, muestra cómo hacer un puente en los coches Kia y Hyundai con un cable USB y un destornillador. Departamentos de policía de todo el país han reportado aumento de robos de autos Kia y Hyundai desde que surgió el vídeo.

Una demanda colectiva presentada en septiembre en el condado Orange, California, alega que los Kia fabricados entre 2011 y 2021, así como los Hyundai modelos 2015 a 2021, carecen de piezas antirrobo denominadas inmovilizadores del motor, lo que hace que los coches sean más fáciles de robar que otros modelos.

Los representantes de Kia y Hyundai no respondieron a los correos electrónicos del New York Post en busca de conocer la postura de ambas firmas ante el episodio.

El robo de autos Kia

El “desafío Kia”. Foto: Web

El desafío que se ha hecho viral en TikTok durante los últimos meses ha provocado un aumento de 767% en el número de vehículos Hyundai y Kia robados en ciudades como Chicago, informó el Departamento de Policía de esa ciudad estadounidense.

Según reportan medios locales, una serie de videos publicados en la red social muestra a los internautas cómo encender los autos de dichas marcas utilizando un cargador de teléfono o un cable USB en lugar de la llave.

Esta situación, señalan las autoridades, ha llevado a que varios jóvenes pongan en práctica las técnicas compartidas en Internet. “Los robos de este vehículo son un crimen de oportunidad y pueden afectar a cualquier miembro de la comunidad”, reza el comunicado.

De acuerdo a los datos oficiales, entre el 1° de julio y la primera mitad de agosto del 2021 se reportaron 74 robos de vehículos Kia y Hyundai, mientras que para el mismo periodo de este año la cifra es de 642, lo que representa un aumento de 767 %.

“Esta es una tendencia extremadamente preocupante y el público debe saberlo para que pueda estar atento y protegerse”, comentó recientemente el sheriff del condado de Cook, Tom Dart, ante el creciente número de coches robados.

El problema ocurre por la falta de un sistema inmovilizador en algunos de los vehículos anteriores al año modelo 2022, principalmente Kias 2011-2021 y Hyundais 2015-2021 equipados con encendidos que requieren llaves mecánicas.