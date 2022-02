Putin reitera que no quiere una guerra con Ucrania y mantiene su compromiso con el Acuerdo de Minsk

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró este martes 15 de febrero que no quiere una guerra con Ucrania y por eso presentó las propuestas sobre garantías de seguridad a Occidente. Durante una conferencia de prensa en Moscú, tras su reunión con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, Putin dijo que las propuestas de seguridad de Rusia incluyen firmar un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN para garantizar la misma seguridad para todos en Europa, incluida Rusia. El mandatario ruso agregó que EEUU y la OTAN ignoraron las tres preocupaciones principales de Rusia: la no expansión de la OTAN hacia el este, el regreso de la infraestructura militar de la alianza a su estado de 1997 y la prohibición del despliegue de armas de ataque cerca de la frontera del país.

Putin aseguró que, sin embargo, las partes occidentales acordaron discutir algunas cuestiones secundarias, incluida la transparencia militar y el despliegue de misiles de alcance intermedio y corto. “Intentamos y nos esforzamos por negociar con nuestros socios sobre los temas que hemos planteado para resolverlos diplomáticamente”, añadió el líder ruso. Putin aseguró que abordó las propuestas de garantías de seguridad con Scholz y le dijo que Rusia no puede cerrar los ojos ante la forma en que EEUU y la OTAN “malinterpretan” el principio de indivisibilidad de la seguridad. El presidente ruso destacó que la “contención de la fuerza” que las partes occidentales intentan poner en práctica contra Rusia es una amenaza directa para la seguridad del país.

Con respecto a la situación en Ucrania, Putin dijo que Rusia ha estado escuchando promesas sobre la no expansión de la OTAN hacia el este desde hace 30 años, y ahora Kiev planea unirse a la alianza. En este contexto, enfatizó que le gustaría dejar en claro el destino de la admisión de Ucrania en la OTAN durante el proceso de negociación “a través de medios pacíficos”, y expresó que espera que “los socios escuchen” las preocupaciones de Rusia y las tomen en serio.

Por su parte, Scholz indicó que las posiciones de Rusia y Occidente con respecto a la seguridad son diferentes. ”La OTAN y la UE no están de acuerdo con las propuestas de seguridad de Rusia, pero hay puntos que se pueden discutir y es importante mantener el diálogo”, señaló el alemán, además subrayó que “no hay planes de expansión de la OTAN”, ya que “esto no está en la agenda”. Al hablar sobre la posibilidad de una guerra en Ucrania, Scholz indicó que una guerra en Europa es “inimaginable” y que las posibilidades diplomáticas para resolver la crisis en Ucrania no están agotadas.

Putin lo refutó al decir que hubo una guerra en Europa, en Yugoslavia, “desatada por EEUU y la OTAN”, a lo que el canciller alemán respondió asegurando que la situación era diferente allí debido a que había una amenaza de genocidio. El líder ruso replicó al asegurar que “lo que está sucediendo ahora mismo en el este de Ucrania, la discriminación de la población de habla rusa de Ucrania, cimentada en la legislación del país es un genocidio para Rusia”.

”Queremos un desarrollo pacífico de la situación en Europa, queremos evitar un conflicto bélico en Ucrania. Si ocurre eso, tendrá consecuencias a gran escala, está claro para todos”, reiteró el representante alemán, al referirse a posibles sanciones de Occidente a Rusia.

Con respecto al llamado de los legisladores rusos a reconocer las regiones separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk como Estados independientes, el presidente ruso dijo que la crisis actual debe terminar con base en el Acuerdo de Minsk. Scholz estuvo de acuerdo y dijo que todas las partes deben mantenerse comprometidas con la implementación del tratado.