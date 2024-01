Lula negó las acusaciones de persecución política contra Bolsonaro y criticó el “espectáculo pirotécnico” de las investigaciones.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, rechazó hoy las acusaciones de persecución política contra Jair Bolsonaro, su antecesor, en relación con el escándalo de la investigación de espionaje ilegal ocurrido durante el anterior gobierno. Lula criticó la realización de “shows” por parte de la Policía Federal en los allanamientos y expresó su preocupación por el funcionamiento de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).

En una entrevista con la radio CBN Recife, Lula respondió a las recientes detenciones y allanamientos en residencias de la familia Bolsonaro: “El expresidente (Bolsonaro) dijo una burrada grande. El Gobierno federal no manda en el Poder Judicial, que tomó una decisión y la Policía Federal cumplió su mandato. Es necesario que todos tengan el derecho a la presunción de inocencia que yo no tuve. El que no debe no teme”, aseguró.

El expresidente Bolsonaro acusa a Lula de utilizar las instituciones en su contra en las investigaciones sobre espionaje ilegal y el llamado “gabinete del odio”, una herramienta digital para producir noticias falsas y ejecutar espionaje ilegal con ayuda de la Abin.

El principal acusado del caso es un amigo personal de Carlos Bolsonaro, el exjefe de la Abin, Alexandre Ramagem, diputado que es candidato del Partido Liberal a la intendencia de Río de Janeiro en octubre.

Allanan la casa del hijo del Bolsonaro por espionaje ilegal

“Una cosa es investigar, pero no hagan un espectáculo pirotécnico, no publiquen el nombre de la persona antes de tener pruebas concretas, no destruyan las imágenes de la gente antes investigando”, afirmó, el mandatario brasileño.

La familia Bolsonaro es investigada por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, por haber realizado espionaje ilegal utilizando un software israelí con la Abin.

En este marco, Lula aseguró no estar “seguro” con el escándalo, debido a que el actual número dos de la Abin, Alessandro Moretti, estaría vinculado a la red de espionaje bolsonarista. “Seguros no estamos nunca”, subrayó.

Lula nombró al frente de la Abin a Luis Fernando Correa, su antiguo jefe de la Policía Federal, que comenzó una suerte de purga que es resistida por elementos vinculados a la gestión bolsonarista.

“Yo no puedo echar a nadie por el titular de un diario. Antes de dictar una condena, es importante investigar correctamente”, afirmó.

Lula fustigó la política de Bolsonaro ejercida para manipular a la Policía Federal durante su mandato. “Este expresidente intentó manejar a su antojo a la policía sin tener respeto por el jefe de la policía, por el ministro de Justicia”, dijo.

Además de Carlos, la policía también investiga un presunto uso de la agencia de inteligencia del Estado para favorecer a Flávio Bolsonaro (senador) y Jair Renan, dos hijos del expresidente.