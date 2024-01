Los videos de TikTok se quedan sin la música de Taylor Swift, Bad Bunny o Harry Styles

Se ha anunciado que la música de Taylor Swift y otros artistas bajo el sello de Universal Music dejará de estar disponible en TikTok, tras el fracaso de las negociaciones entre Universal y la popular red social. La disputa se centra en las regalías, ya que Universal acusa a TikTok de pagar una fracción de lo que otras plataformas abonan por acceder a su catálogo musical.

A partir del 31 de enero, TikTok perderá la licencia para utilizar la música de Universal Music, lo que significa que las canciones de Taylor Swift, Harry Styles, Bad Bunny, Drake y The Weeknd ya no estarán disponibles en la plataforma propiedad de ByteDance. Además, la multinacional discográfica incluye a una impresionante lista de artistas de renombre en la industria musical. Entre ellos se encuentran nombres tan icónicos como Los Beatles, los Rolling Stones, ABBA, Madonna, U2, BTS, Sting, Rihanna, Rosalía, Queen, Lady Gaga, Karol G, Florence + The Machine y Elton John, entre muchos otros más.

El catálogo de artístas quedará fuera de las opciones en la red social (Universal Music)

La discrepancia radica en el aspecto financiero. TikTok no estaba dispuesta a desembolsar la cantidad que otras empresas pagan a Universal Music en concepto de regalías anuales. La oferta de ByteDance estaba muy por debajo del valor de mercado, según Universal, y no reflejaba el crecimiento sustancial de TikTok en los últimos años.

Además, Universal no está de acuerdo con la decisión de TikTok de permitir la música generada con inteligencia artificial, especialmente aquella que utiliza técnicas de clonación vocal.

ByteDance, por su parte, desestima las acusaciones de Universal y afirma que la discográfica ha priorizado su interés económico sobre el de los artistas y compositores. Aseguran que TikTok, con más de mil millones de usuarios, es una plataforma vital para promover y descubrir talento musical de forma gratuita.

Si ByteDance pretende impulsar TikTok Music, su nueva plataforma musical, es probable que deba ajustar su propuesta para llegar a un acuerdo con Universal. Mientras tanto, la música de Universal Music quedará vetada en todos los servicios relacionados con TikTok.