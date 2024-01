Selena Gómez mostró su cambio físico en dos contundentes fotos: “Nunca luciré así de nuevo”

Selena Gómez, una de las artistas más exitosas de su generación y un ícono de estilo, utilizó sus redes sociales para compartir con sus más de 400 millones de seguidores en Instagram su transformación física a lo largo de los años y enviar un mensaje inspirador sobre la aceptación personal.

La ex chica Disney y cantante, diagnosticada con lupus en 2015, ha sido abierta sobre los desafíos que enfrenta debido a la medicación necesaria para tratar esta enfermedad autoinmune, la cual afectó su peso. En una serie de historias en Instagram, Selena Gómez compartió dos imágenes en bikini que destacan su cambio físico.

En la primera imagen, datada en 2013, se la ve en traje de baño, y en el texto que acompaña la foto, expresó: “Hoy me di cuenta de que nunca luciré así de nuevo”. Luego, compartió una imagen actual también en traje de baño, mostrando su cuerpo actual. El mensaje sobre esta imagen continúa: “No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy. A veces me olvido de que está bien ser yo”.

Las imágenes que compartió Selena Gómez en su cuenta de Instagram.

Las palabras de la artista resonaron entre sus seguidores, quienes la elogiaron al abordar temas relacionados con la imagen corporal y la autoaceptación en un entorno mediático que impone estándares poco realistas.

Selena Gomez respondió a las críticas sobre su peso

Hace un tiempo, la actriz y cantante recurrió a sus redes sociales para dar un fuerte y directo mensaje a quienes la critican por aumentar de peso. En repetidas ocasiones, la actriz ha tenido que enfrentar comentarios desagradables por no formar parte del canon hegemónico que la industria, tanto musical como televisiva, le impone a las mujeres.

Como consecuencia, Selena acudió a su cuenta en la red social TikTok para poner los puntos sobre las íes. Por medio de una transmisión en vivo, explicó que su cambio físico reciente se debe a la medicación que toma para el lupus. “Cuando me la tomo suelo retener muchos líquidos y cuando dejo la medicación tiendo a perder todo ese peso... es lo que me pasa habitualmente”, declaró.

Asimismo, Gomez aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a los seguidores que experimentan situaciones similares: “Solo quiero animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que sea que esté pasando. Nadie conoce nuestras verdaderas historias. Solo quiero que la gente sepa que es hermosa y maravillosa.”

Selena Gómez junto a su pareja Benny Blanco. Foto: Instagram.

Además, inserta en una sociedad en la que se prioriza la delgadez como sinónimo de belleza y salud, la actriz recalcó la importancia de la salud física: “Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mi medicación es importante y creo que es la que me ayuda”.

“No soy una modelo, nunca lo seré. Creo que son increíbles, pero yo no soy nada de eso. Gracias por apoyarme y comprenderme. Si no me apoyan, váyanse, porque no estoy de acuerdo con avergonzar a las personas por sus cuerpos”, concluyó tajante.