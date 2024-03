El secreto detrás de las polémicas fotos de Selena Gómez que fueron eliminadas rápidamente

Selena Gómez es una reconocida figura del ambiente artístico quien, tras alcanzar la fama en series y películas de Disney Channel, se abrió paso como cantante y, con los años, se convirtió en una importante productora y empresaria de Hollywood.

La joven es muy reservada con su vida privada, sin embargo, en las últimas horas publicó una serie de fotos subidas de todo en su cuenta de Instagram, las cuales borró. Las imágenes se viralizaron en las redes y desataron polémica entre sus seguidores.

Selena Gomez es una artista activa en redes sociales, lugar donde comparte con sus seguidores novedades de sus nuevos proyectos y deslumbra modelando con los mejores outfits. El pasado sábado, la cantante sorprendió al publicar fotos subidas de todo en su cuenta de Instagram que fueron eliminadas a los pocos minutos.

En ellas, la actriz se mostraba en ropa interior y con poco maquillaje, por lo que algunos seguidores opinaron que pudo tratarse de un error por parte de la joven. Hasta el momento, la cantante no brindó explicaciones respecto a la eliminación repentina de las imágenes.

Además, algunos usuarios en las redes destacaron el cambio físico de la cantante, el cual se debe a su lucha por el lupus, enfermedad que padece desde hace casi 10 años.

Selena Gómez y su lucha contra el lupus

En 2015, la autora de “Slow Down” fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos. La artista se mostró abierta a contar su experiencia con esta enfermedad, por la cual debe tomar mediamentos que afectan, entre otras cosas, su peso.

Hace unos meses, la cantante publicó fotos en sus redes donde mostró su cambio físico y expresó: “Hoy me di cuenta de que nunca luciré así de nuevo. No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy. A veces me olvido de que está bien ser yo”.

Selena Gómez atravesó momentos muy díficiles para combatir la enfermedad, a tal punto que en 2017 debió someterse a un trasplante de riñón. Además, comentó que sufre de ansiedad, ataques de pánico y depresión, motivos por los que, en varias ocasiones, debió retirarse de compromisos laborales.