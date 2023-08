La OTAN no confía en la información sobre la muerte del líder de Grupo Wagner

El portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, señaló este jueves a propósito del anunciado fallecimiento del jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, en un siniestro aéreo, que “casi nada de lo que sale de Rusia estos días es creíble”.

“Casi nada de lo que sale de Rusia estos días es creíble, así que hemos visto la información sobre el siniestro aéreo en el que supuestamente” murió Prigozhin el miércoles por la tarde junto a otras personas de su entorno y miembros de la tripulación del vuelo. “Pero de nuevo, como muchas otras cosas en Rusia, esto es muy difícil de verificar para nosotros, no nos corresponde a nosotros comentar”, indicó Stano.

También el portavoz del gobierno francés Olivier Véran estimó este jueves que existen “dudas razonables” sobre las “condiciones” del accidente aéreo en el cual presuntamente murió el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin.

Estos anuncios ocurren luego de que el presidente estadounidense, Joe Biden, hiciera algunas declaraciones sugerentes a la prensa. “No tengo información concreta sobre lo que ha sucedido, pero no me sorprende”, manifestó Biden, quien también aprovechó para mencionar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, aunque no llegó a acusarlo directamente del avión siniestrado.

“No hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás, pero no tengo suficiente información para saber la respuesta. He estado haciendo ejercicio durante la última hora y media”, agregó Biden.

Por su parte, el presidente ruso no ha hecho declaraciones al respecto, aunque en Rusia hay ya varios altares con fotos de los líderes de Wagner donde soldados, excombatientes y civiles se acercan a dejar flores, velas y carteles de agradecimiento.