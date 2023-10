Guerra en Israel: hay dos ciudadanos argentinos desaparecidos tras los ataques de Hamas

La preocupación en la comunidad argentina que vive en Israel siegue creciendo, luego de la confirmación de la tercera víctima fatal tras la ofensiva de Hamas. Ahora se conoció que dos hermanos nacidos en nuestro país y que se encontraban en el kibutz Nir Oz están desaparecidos.

Se trata de Iair y Eitan Horn, hijos del periodista argenitno Itzik Horn, quien pidió asistencia a las autoridades para localizarlos. “No tengo ninguna noticia de ellos desde ayer. Pensé que estarían incomunicados. Uno había ido a visitar al otro. Estaban juntos cuando desaparecieron”, afirmó Itzik.

El primo de los jóvenes desaparecidos, Dan Kamieniecki, publicó una foto de ambos en Facebook pidiendo por información. “Ellos son Iair y Eitan Horn, mis primos. Estaban en el kibutz Nir Oz. Nosotros perdimos contacto con ellos desde ayer a la mañana. Si alguien sabe, vio o escucho sobre ellos contáctenme”, detalló en el posteo.

El dramático relato del padre de los desaparecidos

En diálogo con TN, Itzik Horn afirmó que “Estaban en el kibutz Nir Oz, una de las 22 poblaciones en las que entraron los terroristas. Ayer no pude estar en contacto con ellos porque en todas las zonas se cayeron las comunicaciones, el Internet y la electricidad”.

Itzik explicó que esta mañana restableció la comunicación con el kibutz Nir Oz y sus hijos no le contestaban, por lo que decidió comunicarse con un amigo de ellos. “Me dijo que los están buscando todo el día, que ya pasaron por todas las casas y no los encontraron”, agregó.

Además detalló con mucha preocupación: “Pueden estar escondidos en algún lado, pero no creo porque a esta altura del partido hubiesen salido. Lamentablemente, la presunción es que o los raptaron y se los llevaron a Gaza como rehenes o pasó lo que no quiero pensar, que es lo peor”.

“Todos los que se dieron cuenta es porque la gente lo venía contando o las filmaciones que el Hamas hizo durante el momento de los secuestros. Como hasta ayer no pensaba que mis hijos estaban secuestrados, no presté demasiada atención a las películas que filmó el Hamas. Ahora estoy mirando y no termino de reconocer a los chicos”. reveló.

Sobre el estado de la situación en Israel, Itzik explicó: “Ayer a la mañana hubo terroristas pasándose por las calles, después tomaron la estación de policía. El combate con los terroristas en la estación duró hasta la medianoche de ayer y consiguieron escapar. Hoy a la mañana recibimos el mensaje de que nos quedáramos en casa y cerca de los cuartos de seguridad porque no estaba seguro de que la ciudad estuviese limpia de la presencia de terroristas”.

“Se habla de más de 600 asesinados. Más de 2000 heridos y un número no exacto de prisioneros que se llevaron. Hay amigos que vieron terroristas paseándose por las calles. Lo que hicieron ayer es criminal porque entraron para matar y secuestrar”, completó.

