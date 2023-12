Elon Musk estalló contra el dueño de Disney por quitar su publicidad y pidió que lo despidan

Las controversias de Elon Musk no cesan. En esta oportunidad, el dueño de la red social X habló contra el jefe de Disney, Bob Iger, por retirar su publicidad de Twitter. Muchas empresas decidieron retirar su apoyo a la publicidad del empresario después de que publicara textos antisemitas en redes sociales.

“Debería ser despedido inmediatamente”, aseguró Musk en una serie de tuits. “Walt Disney se está revolcando en su tumba por lo que Bob le ha hecho a su empresa”, añadió.

A raíz de sus declaraciones, IBM, Apple, Warner Bros, entre otras terminaron sus contratos con el millonario.

“Las comunidades judías han estado impulsando el mismo tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizar contra ellos. No me importa que ahora las poblaciones judías occidentales lleguen a la inquietante conclusión de que esas minorías que apoyan la invasión de su país no les agradan demasiado”, escribió.

Por su parte, IBM, Apple, Warner Bros, Discovery, Paramount, las cadenas de Comcast y NBCUniversal terminaron sus contratos con el millonario y retiraron sus inversiones por las palabras que emitió Musk: “Si alguien va a intentar chantajearme con publicidad, chantajeame con dinero, vete a la mierda”, dijo el empresario la semana pasada.

Sin embargo, Musk negó que su polémico tuit fuera antisemita, aunque se disculpó y dijo que podría haber sido la cosa “más tonta” que jamás haya compartido en las redes sociales.

Posteriormente, el dueño de X visitó Israel y al primer ministro, Benjamin Netanyahu y trató de quitarse la etiqueta diciendo que “Israel trata de evitar la muerte de civiles” en Gaza.

