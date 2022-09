Video: así fue el insólito escape de una mujer que asaltó un banco para recuperar sus ahorros en Líbano

Sali Hafiz, una mujer libanesa que asaltó un banco de Beirut, se ha convertido en una heroína tras lograr un exitoso escape. La mujer contó que se llevó el dinero para el tratamiento oncológico de su hermana.

Sali Hafiz emitió un video en directo del robo en el que se la escucha gritando a los empleados de la entidad para que le den el dinero mientras las puertas del banco están bloqueadas.

“Me llamo Sali Hafiz, he venido hoy (...) para tomar los depósitos de mi hermana que se está muriendo en el hospital”, explicó en el video. “No he venido a matar a nadie ni a empezar un tiroteo (...) He venido a reclamar mis derechos”, añade.

Hafiz ingresó al banco con una pistola de juguete de sus sobrinos y una pequeña cantidad de combustible diluido en agua, el cual derramó sobre un empleado para generar tensión.

En los días había tomado nota de la película Irhab w Kabab -o “Terrorista y Kabab”-, una comedia negra egipcia en la que un hombre asalta un edificio estatal, frustrado por la corrupción en el Gobierno.

Una vez conseguido el dinero, Hafiz escapó por una ventana rota en la parte trasera del edificio y usó su cuenta de Facebook como coartada. La joven publicó en su perfil que se encontraba en aeropuerto, camino a Estambul.

Esto le dio tiempo suficiente para llegar a su casa y ponerse un disfraz. Se puso una bata, cubrió su cabeza con un pañuelo y se puso una falsa panza de embarazada. Cuando la Policía llegó a su casa, Hafiz los atendió sin ser reconocida.

Al día de hoy, la mujer permanece prófuga de la Justicia, pero explicó que se entregará cuando los jueces pongan fin a la huelga paralizante que ha provocado demoras en los procesos judiciales de los detenidos.

Ola de asaltos en el Líbano

En el último tiempo en Líbano se han registrado una serie de asaltos realizados por los mismos clientes de los bancos que han visto sus ahorros devaluados y bloqueados durante casi tres años por la grave crisis económica del país.

El mes pasado, un libanés despertó simpatías tras asaltar un banco de Beirut con un rifle y retener a empleados y clientes durante horas para conseguir parte de sus 200.000 dólares de activos congelados para pagar las facturas hospitalarias de su padre enfermo.

El hombre fue detenido, pero liberado rápidamente. En enero, otro cliente retuvo a decenas de personas en el este de Líbano tras saber que no podía retirar sus ahorros en divisa extranjera.