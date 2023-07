Dos padres golpearon a una maestra y la amenazaron de muerte con un revólver en medio de la escuela

Una maestra vivió un momento de terror este lunes por parte de los padres de un estudiante, luego de que la amenazaran con un arma de fuego en venganza por una presunta agresión de la docente contra el menor de edad.

El violento hecho ocurrió en Lomas de Cuautitlán, en México, cuando una pareja ingresó al establecimiento Frida Kahlo para atacar a una docente suplente. El motivo de agresión fue porque el hijo de ambos regresó a su casa con una marca en uno de sus brazos y ambos adultos culparon a la docente.

Debido a ello, los agresores fueron al colegio armados y obligaron a la educadora a ponerse de rodillas y pedir perdón por el presunto maltrato contra el pequeño.

“Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas”, denunció la maestra frente a las autoridades judiciales. La docente aseguró que no fue la única víctima, ya que una empleada de cocina de la escuela intentó defenderla y también fue amenazada con el revólver. Como si fuera poco, le robaron el teléfono.

Antes de salir, la pareja amenazó a la maestra diciéndole que sabía dónde vivía y que no sabía con quién se había metido. “Que él es la ver…de Izcalli y que me va a matar”, le decía el padre.

