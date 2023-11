Discutió con su pareja, tuvo un arranque de furia y estrelló su Corvette entre dos casas

Tras pelear con su pareja, una mujer estrelló su Corvette gris contra dos viviendas y un auto en México. El hecho ocurrió este lunes en horas de la mañana. Según informaron medios locales, la conductora manejaba el costoso rodado en estado de ebriedad y excedía el límite de velocidad. Los residentes de los domicilios afectados no presentaron lesiones, pero la joven quedó inconsciente luego de la colisión.

El insólito siniestro ocurrió en la colonia Obliatos, ubicada en la ciudad de Guadalajara. Allí, una joven de 25 años conducía con exceso de velocidad sobre la calle Hacienda del Guayabo. Tras una fuerte discusión con su expareja, con quien había terminado tres meses atrás, la automovilista tuvo un ataque de furia y embistió brutalmente dos casas del municipio.

Si bien las casas presentaron graves daños, los residentes se encontraban fuera de peligro. Foto: Gentileza Redes

Como se puede ver en imágenes que se difundieron del hecho, el Chevrolet Corvette deportivo 2016 de color gris derrumbó la fachada delantera de uno de los domicilios y causó graves daños en un Atos rojo que se encontraba estacionado en la entrada de la vivienda contigua.

El deportivo quedó incrustado de tal forma que la entrada de una de las casas quedó inhabilitada, por lo que los propietarios no podían salir del inmueble. Asimismo, el personal policial y de emergencias que acudió al lugar debió maniobrar para poder extraer a la conductora del vehículo quien, tras el impacto, quedó inconsciente y sufrió diferentes lesiones.

Una vez que los agentes de Cruz Verde lograron sacarla del Corvette, la joven fue trasladada a un centro de atención, donde reportan que se encuentra en estado “leve a regular”. Por su parte, fuentes policiales informaron que se encontraba en estado de ebriedad.

En tanto a las viviendas, los uniformados rescataron que los daños no fueron graves y que los residentes no resultaron heridos. “El colapso que tenemos es la bóveda de esta marquesina. Ahora se encuentran atrapadas en el interior dos personas porque no podemos abrir la puerta del domicilio, (pero) estamos dialogando con ellos y se encuentran bien”, aseguraron.

La joven quedó inconsciente tras la colisión y debió recibir atención médica por las lesiones que sufrió. Foto: Gentileza Redes

En lo que respecta al costoso deportivo, si bien las aseguradoras de ambos vehículos se presentaron en el lugar de los hechos para evaluar los daños, el Corvette tiene un elevado precio. Al tratarse de un modelo del 2016, se presume que un Chevrolet de este modelo costaría alrededor de 68 mil y 172 mil dólares.

