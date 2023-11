Deportista coreana se separó de su “prometido” al descubrir que en realidad era una mujer con denuncias por fraude

Una insólita noticia causó gran conmoción en el mundo del deporte de Corea del Sur. Y es que una reconocida deportista, Nam Hyun Hee, se comprometió con un supuesto jinete proveniente de una familia adinerada llamado Jeon Cheong-Jo. Sin embargo, en las redes sociales le advirtieron a la esgrimista que su “prometido” era una mujer que se hacía pasar por hombre para estafar a personalidades de élite.

Todo comenzó en enero de este año, cuando la medallista olímpica de 42 años conoció a un galardonado jinete de 27 años que había virado al mundo de la tecnología tras sufrir una lesión que le imposibilitó continuar con el deporte. Según contó la deportista a la revista Woman Chosun, se conocieron en el gimnasio en el que ella entrenaba regularmente y Cheong-Jo le comentó que era un emprendedor en una compañía de IT.

Lo particular de su historia no terminó allí, sino que el hombre le comentó que era chaebol de tercera generación -término utilizado en el país asiático para referirse a una persona proveniente de familias ricas- que “tenía que aprender esgrima rápidamente como parte de un acuerdo comercial”. A esto, Cheong-Jo sumó que su oponente era “un esgrimista experimentado y no quería perder”. Presuntamente, este contrincante sería Elon Musk, actual CEO de la plataforma X y de Tesla Motors.

Con el tiempo, la pareja se fue acercando más hasta que en agosto de 2023, la esgrimista anunció que se iba a divorciar del ciclista Gong Hyo Suk tras 12 años de matrimonio. En octubre, tras varios rumores que los vinculaban, Nam reveló finalmente que tenía planes de casarse con Jeon. Pero, según múltiples internautas, la mujer se enfrentaba a un inminente peligro.

“¡Huí rápido!”: la dramática advertencia que le dieron la esgrimista

Luego de que la deportista presentara en público a su pareja, las redes sociales no tardaron en expresar que Jeon no era hombre y que buscaba estafarla. En una publicación, un internauta escribió: “Jeon Cheong-Jo es una chica, pero ¿ni siquiera se cambió el nombre mientras se hacía pasar por hombre? Yo soy su compañero de escuela. ¿Qué chaebol de 3ª generación? Sé que creció en Ganghwado. ¡Por favor, huí rápido!”.

De la misma forma, un segundo usuario le dijo que Jeon era mujer y que solía vivir en su mismo edificio, pero en un departamento ubicado un piso más abajo del suyo. “Entonces se llamaba Jeon Chang Jo. Todos pensaban que era un hombre. Cuando la policía trajo una foto suya y preguntó si alguien conocía a ‘esta mujer’, nos quedamos estupefactos al oír que era mujer... La policía vino a buscarla por fraude y otro caso”, explicó.

Según informaron diferentes medios internacionales, Nam negó las acusaciones en múltiples oportunidades, pero más tarde se descubrió que Jeon había pasado tiempo en la cárcel por cargos de estafa y extorsión. Asimismo, se confirmó que era efectivamente, una mujer.

Jeon Cheong-Jo cuenta con múltiples denuncias por fraude y extorsión. Además, cumplió condenas en prisión por cargos de esta índole. Foto: Gentileza Kbizoom

Tras esto, Nam decidió no casarse y se refugió en la vivienda de su madre, lugar al que fue perseguida por Jeon. Allí, el presunto emprendedor la acosó a lo largo de toda la noche hasta que Nam llamó a la policía y fue arrestado.

