Se divorció 24 horas después de la boda porque él rompió la “única regla” que ella había impuesto

Los casamientos son un evento sumamente importante en la vida de las parejas que deciden llevarlo a cabo. Muchos organizan la ceremonia por años y ponen mucho esfuerzo en la organización, por este motivo, desean que sea un día perfecto y uno que puedan recordar con felicidad. Sin embargo, para una novia estadounidense esta fecha es una que no espera recordar, puesto que decidió divorciarse de su esposo un día después de casados porque él le hundió la cara en la torta.

La historia de esta mujer se dio a conocer luego de que la propia protagonista la escribiera en detalle en la columna de consejos de la revista Slate. Bajo el seudónimo de “Give Him Til’ February” (“Dale [tiempo] hasta febrero”, en español), la novia le preguntó a los lectores si la decisión de divorciarse de su pareja era muy precipitada.

Pareja se divorcia un día después de casarse porque ella pidió que no le tiraran torta en la cara y él lo hizo igualmente. Imagen ilustrativa

En la columna, contextualiza: “Nunca me importó casarme, pero no me oponía. Entonces, cuando mi novio me propuso matrimonio en 2020, decidimos hacerlo. Cada uno de nosotros asumimos aproximadamente la mitad de la responsabilidad de organizar la boda, pero creo que fui bastante razonable a la hora de llegar a un compromiso cuando él realmente quería algo. Mi única regla estricta era que no me esparciera torta en la cara en la recepción”.

La mujer contó que el casamiento estaba fechado antes de Navidad, pero el accionar de su esposo le causó mucha frustración y, para ella, fue una enorme falta de respeto premeditada.

“Siendo un hombre razonable que me conoce bien, no lo hizo [en referencia a esparcir torta nupcial en su rostro]. En cambio, me agarró por la nuca y me empujó hacia abajo. Fue planeado, ya que el pastel quedó destruido y él tenía un montón de cupcakes como respaldo”, continuó.

La recién casada le pidió a su pareja que no le "esparciera torta en la cara" porque sufre de claustrofóbica tras sufrir un accidente vial. Imagen ilustrativa. Foto: Web

A su relato sumó que, al día siguiente, le advirtió a su esposo que todo había “terminado”. Por este motivo, la mujer quiere divorciarse antes de finales de enero, pero la decisión no fue bien recibida por sus amigos y familia quienes, durante las fiestas, le aconsejaron que le diera una oportunidad a su marido y que no bajara los brazos ante el primer obstáculo.

Esto hizo que la estadounidense dudara de su regla y quiso saber si estaba exagerando con la decisión. En este sentido, Give Him Til’ February confesó que sufre de un severo caso de claustrofobia a causa de un accidente automovilístico que vivió con anterioridad. Por esta razón consideró que entró “absolutamente en pánico” cuando su pareja hundió su cara en el postre nupcial.

Por último, reconoció que, pese a saber que ama a su pareja, “no siente eso en absoluto en este momento”.

Al contrario de sus allegados, la periodista Jenée Desmond-Harris le aconsejó tajantemente que siga adelante con la anulación y le advirtió: “Toma nota mental sobre cuáles de tus seres queridos no parecen valorar tu felicidad”.

En una línea similar, miles de internautas y lectores de Slate respaldaron su decisión de divorciarse. En las redes, le escribieron: “No sólo un divorcio. Debería presentar cargos por agresión”; “¿Por qué se iba a casar con un nene de 5 años?”; “Esto no está bien. Dudo que esta haya sido su primera señal de alerta, pero debería ser la última. CORRÉ”; “Yo habría hecho una escena. Espero que consiga la anulación”.

