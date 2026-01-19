Descubrimiento en Marte tiene 3.400 millones de años y confirma la existencia de un océano global

Un estudio liderado por la Universidad de Berna confirmó que Marte tuvo un océano del tamaño del Ártico. El hallazgo advierte sobre la fragilidad del agua planetaria.

Investigadores de Suiza e Italia analizaron imágenes de alta resolución de Valles Marineris para confirmar la existencia de un océano global en Marte hace 3.400 millones de años. El hallazgo es vital para entender la habitabilidad planetaria y nos recuerda que el agua superficial es un recurso que puede desvanecerse para siempre.

Evidencias de un pasado terrestre en el suelo marciano Durante décadas, la comunidad científica ha debatido si Marte fue alguna vez un planeta habitable con vastos cuerpos de agua. Un nuevo estudio, publicado en npj Space Exploration, aporta las pruebas más sólidas hasta la fecha: la identificación de estructuras geológicas que funcionan como huellas dactilares de un pasado acuático. El equipo liderado por el investigador Ignatius Argadestya se centró en Valles Marineris, un sistema de cañones de 4.000 kilómetros de largo que cruza el ecuador marciano.

image Gracias al uso de cámaras de ultra alta resolución de la NASA y la ESA, como HiRISE y CaSSIS, los científicos lograron mapear formaciones denominadas "depósitos con frente de escarpe" (SFDs). Estas estructuras son morfológicamente idénticas a los deltas fluviales de la Tierra, que se forman cuando un río desemboca en una masa de agua estable y profunda durante periodos prolongados. Según el profesor Fritz Schlunegger, coautor del estudio, la claridad de estas imágenes permitió identificar no solo los deltas, sino también las montañas de donde provenían los sedimentos, con valles excavados similares a una cordillera terrestre.

Un dato clave del descubrimiento es que todos estos deltas se encuentran en un rango de elevación extremadamente estrecho, entre los -3.750 y -3.650 metros respecto al nivel de referencia de Marte. Esta consistencia en la altitud sugiere la existencia de una línea costera uniforme en todo el planeta, lo que indica que no se trataba de lagos aislados, sino de un sistema hídrico interconectado que cubría gran parte del hemisferio norte.

image Una advertencia para nuestro propio futuro La investigación sitúa este “período azul” de Marte hace unos 3.400 millones de años, durante la transición entre las eras geológicas conocidas como Hespérico tardío y Amazoniano temprano. En ese mismo momento, la Tierra atravesaba el período Arcaico y tenía una atmósfera anóxica, es decir, carente de oxígeno. La vida estaba limitada a microorganismos capaces de desarrollarse mediante metabolismos basados en el azufre.

El escenario de Marte cambió de forma irreversible cuando el planeta comenzó a enfriarse y colapsó su campo magnético, un proceso que permitió que la atmósfera se disipara y transformó el planeta rojo en el desierto hostil que conocemos hoy. image Este hallazgo tiene implicaciones directas en nuestra comprensión de la vida. La presencia de un océano estable y profundo aumenta drásticamente las probabilidades de que existieran nichos favorables para microbios, similares a los que habitaban los océanos primitivos de la Tierra. Sin embargo, más allá de la búsqueda de vida extraterrestre, los científicos subrayan un mensaje urgente para nuestro presente: la historia de Marte demuestra que el agua es un bien preciado y extremadamente vulnerable. image "Nuestros resultados muestran que en el pasado fue un planeta azul, similar a la Tierra", señaló Argadestya, destacando que el agua superficial puede desaparecer en cualquier momento si las condiciones atmosféricas cambian. Mientras la ciencia continúa investigando los mecanismos exactos que secaron al planeta vecino, este descubrimiento sirve como un recordatorio de que la estabilidad climática de un mundo no está garantizada para siempre.