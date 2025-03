Grandes moléculas orgánicas en Marte: qué significa su hallazgo para la vida extraterrestre

El explorador Curiosity de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA en inglés) realizó un descubrimiento significativo en Marte al detectar las moléculas orgánicas más grandes jamás encontradas en el planeta rojo, según un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. Se trata de la primera vez que se detecta una cadena de 12 átomos de carbono consecutivos más allá de la Tierra.