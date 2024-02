Construyó una Torre Eiffel con fósforos durante 8 años, pero Guinness le negó el récord por un motivo insólito

Muchas personas estarían dispuestas a llegar a extremos impensados para lograr aparecer en el Libro Guinness, incluso si eso significa pasar casi una década de su vida construyendo una Torre Eiffel de siete metros con centenas de miles de fósforos. Sin embargo, lo que deseamos no siempre se vuelve realidad y un hombre francés experimentó una gran decepción al descubrir que su creación no era merecedora del récord por un insólito error.

Richard Plaud, un hombre de 47 años oriundo de Montpellier-de-Médillan, en el oeste de Francia, comenzó hace 8 años a construir una réplica de la icónica estructura de hierro que representa a su país ante los ojos del mundo.

El Récord Guinness lo ostenta Toufic Daher en el Líbano, con una Torre Eiffel de 6,53 metros. Foto: Richard Plaud / Facebook

Con mucha dedicación, dinero y entusiasmo, Plaud culminó su imponente obra de 7,19 metros el pasado 27 de diciembre, cuando colocó el fósforo número 706.900. Asimismo, el galo también necesitó, a lo largo de todos esos años, 23 kilogramos de pegamento para ver su obra erigida.

Sin embargo, cuando se puso en contacto con el equipo de Guinness para que su obra sea puesta en consideración, el hombre recibió la peor noticia. Y es que, las condiciones de construcción de la pieza especificaban que debía hacerse con fósforos dispuestos a la venta sin azufre, es decir, la punta roja y que la madera “no debe deformarse hasta el punto de que ser irreconocible”.

Si bien Plaud había respetado las condiciones, cometió un error catastrófico. Y es que, al darse cuenta de que debía eliminar el azufre de los más de 700 mil fósforos, el francés se puso en contacto con la compañía que los fabrica para ahorrar un poco de trabajo.

La Torre Eiffel de Plaud fue terminada el 27 de diciembre, a 100 años de la muerte del ingeniero Gustav Eiffel.Foto: Richard Plaud / Facebook

Para su fortuna, la empresa le vendió las varillas de madera sin la punta inflamable en cajas de 15 kg, con las que Richard pudo concluir su obra. Sin embargo, al no ser aptas para la venta, ya que, en conclusión, no son fósforos, el galo perdió la añorada oportunidad de romper el Récord Guinness que ostenta Toufic Daher en el Líbano, con una Torre Eiffel de 6,53 metros.

“Consideraron que mis fósforos no estaban disponibles para la venta, por lo que no se clasificaron”, explicó el hombre a medios internacionales. “Es parte de mi sueño que se ha desvanecido”, añadió con tristeza, de acuerdo a BBC.

“Es bastante sorprendente y, de hecho, bastante molesto. No es un juego limpio. Lo que más duele es que no reconocen el trabajo que hice, el tiempo que dediqué, la energía mental, porque puedo decirles que no fue fácil”, agregó Plaud en diálogo con los medios.

Richard Plaud utilizó casi 707 mil fósforos para su réplica de la icónica estructura parisina. Foto: Richard Plaud / Facebook

No obstante, el hombre aún no se da por derrotado y planea darle otra oportunidad a su creación. Según informó BBC, Plaud planea exhibir la Torre Eiffel de 7 metros en los Juegos Olímpicos de París, que sucederán durante el verano francés, en julio.