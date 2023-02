Comenzó a hablar a los 11 años, aprendió a leer y escribir a los 18 y ahora será profesor en Cambridge

Cuando a Jason Arday le diagnosticaron retraso general del desarrollo y trastorno del espectro autista a los tres años, ninguna de las personas que lo rodeaban se imaginó que llegaría a convertirse en el afrodescendiente más joven elegida para impartir una cátedra en la Universidad de Cambridge. Y es que Arday, quien ahora es conocido sociólogo, no supo leer ni escribir hasta los 18 años.

Su infancia y adolescencia no fueron fáciles de transitar. De hecho, hasta los 11 años no fue capaz de hablar. Sin embargo, el apoyo constante de su familia y los especialistas, junto con su constancia y tenacidad, le permitieron convertirse en un excepcional profesional, con un trabajo que pone especial atención en quienes no gozan de oportunidades fundamentales: “Mi trabajo se enfoca principalmente en cómo podemos abrir las puertas a más personas de entornos desfavorecidos y democratizar verdaderamente la educación superior”, sostuvo Ardav, quien aborda temáticas relacionadas con la raza, la desigualdad y la educación.

El paso a paso de no saber leer hasta convertirse en profesor

Jason Arday tiene 37 años y nació y fue criado en Clapham, al sur de la ciudad de Londres en Inglaterra. De niño, pasó innumerables horas en la compañía de terapeutas del habla y del lenguaje. Los doctores afirmaban que el pequeño Jason necesitaría apoyo durante el resto de su vida. Con todo, durante su adolescencia y juventud comenzó a aprender a leer y escribir, de la mano de su doctor, maestro y amigo, Sandro Sandri, de acuerdo a la BBC.

Sandri explicó que hubo un factor indispensable en el desarrollo de su confianza y habilidades: la presencia de su mamá. Ella le inculcó una extensa cultura musical buscando que esta lo ayudara a conceptualizar el lenguaje. Así, el joven fue adquiriendo gusto e interés por diversas ramas de la cultura popular.

Arday entonces decidió estudiar Educación Física y Estudios de Educación en la Universidad de Surrey, y luego continuó formándose como profesor de Educación Física. Tras cumplir 22 años quiso apostar por un nuevo desafío: cursar estudios de posgrados. Al respecto, el académico rememoró: “Sandro me dijo: ‘Creo que puedes hacer esto: creo que podemos conquistar el mundo y ganar’. Mirando hacia atrás, fue entonces cuando realmente creí en mí mismo por primera vez”.

Y agregó: “Muchos académicos dicen que tropezaron con esta línea de trabajo, pero desde ese momento estaba decidido y concentrado: supe que ese sería mi objetivo”. Finalmente, obtuvo dos títulos de maestría y un doctorado en estudios educativos.

Arday también ha aprovechado su lugar para inspirar a los jóvenes más vulnerables.

El camino siguió: su entrada al mundo académico como profesional

De acuerdo a la BBC, Jason se las ingeniaba con los horarios para poder cumplir con su objetivo: de día trabajaba como profesor de Educación Física, mientras que las noches las ocupaba para estudiar Sociología y redactar trabajos académicos.

En este camino, logró publicar su primer artículo en 2018 y consiguió un puesto como profesor titular en la Universidad de Roehampton. Luego, se incorporó como profesor asociado de Sociología en la Universidad de Durham y en 2021 pasó a ser catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de Glasgow. Habiendo transitado todo este camino, finalmente estará al cargo de una cátedra en la Universidad de Cambridge, algo con lo que soñó y que sucederá el 6 de marzo de este año.

“Sabía que no necesariamente tenía una gran cantidad de talento, pero sabía lo mucho que lo quería y lo mucho que quería trabajar”, expresó Arday, quien también se dirigió a los jóvenes para alentarlos y decirles que “todo es posible”

El vicerrector de educación de la Universidad de Cambridge, profesor Bhaskar Vira, afirmó: “Jason Arday es un estudioso excepcional de la raza, la desigualdad y la educación. Contribuirá significativamente a la investigación de Cambridge en esta área y a abordar la subrepresentación de personas de entornos socioeconómicamente desfavorecidos, especialmente aquellas de comunidades negras, asiáticas y otras comunidades étnicas minoritarias”.

Sus investigaciones y trabajos académicos

Jason Arday se ha convertido en un académico referente de su campo de investigación. Reflexiona, estudia y escribe sobre temáticas como la experiencia de los estudiantes afrodescendientes en las universidades, la situación de las minorías étnicas en las carreras académicas y los impactos que puede tener la discriminación racial en la educación a largo plazo.

Ya ha escrito y colaborado con diversos libros, incluyendo trabajos sobre las raíces del racismo cultural en la educación superior.