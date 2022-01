Canadá retirará al personal no esencial y a los dependientes de su embajada en Ucrania, pero no la cerrará

Canadá retirará temporalmente a todo el personal no esencial restante de su embajada en Ucrania debido a la amenaza de una invasión rusa, según anunció el domingo por la noche el Gobierno federal. El Gobierno canadiense adviritó que “teme por la seguridad de su personal con 100.000 soldados rusos concentrados en la frontera con Ucrania y aliados occidentales que amenazan con represalias si Rusia invade. Parte del personal no esencial de la embajada e hijos del personal menores de 18 años fueron llamados de regreso a Canadá el 25 de enero y con el llamado del domingo se pretende traer al resto a casa”. ”Canadá tomó la decisión de retirar temporalmente a los empleados nacionales no esenciales y a los dependientes restantes de la embajada canadiense en Ucrania”, anunció Global Affairs Canada.

“A medida que continuamos monitoreando de cerca la situación, nuestra máxima prioridad sigue siendo la seguridad de los canadienses”. Sin embargo, personal especializado será enviado a la embajada. ”Como se anunció a principios de esta semana, Canadá reforzará el equipo de la Embajada en Kiev, Ucrania, con funcionarios con experiencia en áreas como la reforma del sector de la seguridad, la gestión de conflictos, la reforma democrática, los servicios consulares y la diplomacia”, se leyó en el comunicado.

“Juntos, aumentarán nuestra capacidad diplomática y nos permitirán continuar evaluando y respondiendo a la evolución de la situación en apoyo de Ucrania”, agregó el texto. La embajada de Canadá no cerrará, reiteró el Gobierno. ”Nuestros funcionarios están listos para brindar asistencia consular a los ciudadanos canadienses, según sea necesario…Los canadienses que necesiten asistencia pueden comunicarse con la embajada por teléfono al 380 (44) 590 3100 o por correo electrónico a KYIV-Consular@international.gc.ca” concluyó el comunicado.

El tenso enfrentamiento también ha llevado a otros países a retirar personal de sus embajadas en Ucrania.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó oficialmente la semana pasada la “partida de los familiares elegibles” del personal de su Embajada en Kiev, en medio de las continuas tensiones entre Ucrania y Rusia. En un comunicado, el Departamento autorizó “la salida voluntaria de los empleados de contratación directa de EEUU”. El Departamento informó que la medida se tomó debido a “la continua amenaza de una acción militar rusa”. ”Los ciudadanos estadounidenses en Ucrania deberían considerar partir ahora utilizando opciones de transporte comerciales u otras opciones de transporte privadas disponibles”, aconsejó el Departamento. De igual forma se pronunció el Gobierno del Reino Unido, que empezó el retiro de parte del personal de su embajada en Ucrania “en respuesta a la creciente amenaza de Rusia”. ”Algunos miembros del personal de la Embajada y sus dependientes están siendo retirados de la embajada de Kiev en respuesta a la creciente amenaza de Rusia”, señala una actualización de consejos de viaje de la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

Sin embargo, la embajada “permanecerá abierta y continuará realizando un trabajo esencial”, agregó el anuncio. El Departamento explicó que la seguridad alrededor de “las fronteras de Ucrania, en Crimea, ocupada por Rusia, y en el este de Ucrania, controlado por Rusia, es impredecible y puede deteriorarse en poco tiempo”.