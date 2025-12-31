31 de diciembre de 2025 - 10:16

Año Nuevo 2026 en Australia y Nueva Zelanda: así fueron los shows de fuegos artificiales

Los países de Oceanía fueron los primeros en darle la bienvenida al nuevo año. En Sídney hubo homenaje a las víctimas del reciente atentado antisemita.

Festejos de Año Nuevo 2026 en Sídney, Australia

Festejos de Año Nuevo 2026 en Sídney, Australia

Foto:

EFE
Sky Tower en Auckland (Nueva Zelanda): espectáculo por Año Nuevo 2026

Sky Tower en Auckland (Nueva Zelanda): espectáculo por Año Nuevo 2026

Foto:

Gentileza
Por Redacción Mundo

Leé además

como poner en practica el ritual del orden y por que lo recomiendan para empezar el ano 2026

Cómo poner en práctica el "ritual del orden" y por qué lo recomiendan para empezar el año 2026

Por Daniela Leiva
Rituales que te ayudarán a tener un 2026 lleno de salud, amor y dinero

Rituales de Año Nuevo: qué hacer para atraer fortuna, suerte y amor este 2026

Por Redacción

El divertido e impactante evento fue transmitido por televisión a todo el mundo, con cientos de miles de espectadores conectados en vivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SkyNews/status/2006320434069831712?s=20&partner=&hide_thread=false

Los festejos de Nueva Zelanda se dieron en torno a la Sky Tower de Auckland (a las 8 de Argentina), sitio que dejó postales preciosas con las luces en el cielo nocturno y el entusiasmo de la gente allí presente.

De todos modos, el primer país en dar la bienvenida al nuevo año fue Kiribati, específicamente su Isla de Kiritimati o Isla de la Navidad. Le siguieron Samoa, Tonga y Nueva Zelanda.

Sky Tower en Auckland (Nueva Zelanda): espectáculo por Año Nuevo 2026
Sky Tower en Auckland (Nueva Zelanda): espectáculo por Año Nuevo 2026

Sky Tower en Auckland (Nueva Zelanda): espectáculo por Año Nuevo 2026

El otro espectáculo se dio a las 10 de Argentina en Sídney, Australia, que le dio la bienvenida a lo grande al 2026. Sky News reportó en detalle el festejo, uno de los más grandes en el mundo con una duración de casi 20 minutos de fuegos artificiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2006353582778646861?s=20&partner=&hide_thread=false

Algunos espectadores también se subieron a los barcos en el puerto para disfrutar de una perspectiva marina del espectáculo mundialmente famoso organizado por Foti Fireworks, cuyo negocio familiar de petardos comenzó en 1793.

Previamente, el Puente del Puerto se había iluminado de blanco con una menorá, mientras el silencio invadía la ciudad y se guardaba un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del ataque antisemita del pasado 14 de diciembre en Bondi Beach.

Nochevieja: homenaje a las víctimas del atentado antisemita en Australia
Nochevieja: homenaje a las víctimas del atentado antisemita en Australia

Nochevieja: homenaje a las víctimas del atentado antisemita en Australia

Festejos de Año Nuevo 2026 en Sídney, Australia
Festejos de Año Nuevo 2026 en Sídney, Australia

Festejos de Año Nuevo 2026 en Sídney, Australia

Cuál es el último lugar del mundo en recibir el 2026

En el lado opuesto de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, las Islas Howland y Baker, territorios no habitados de Estados Unidos, son los últimos puntos del planeta en recibir el Año Nuevo.

Entre los lugares habitados, Samoa Americana se destaca como el último territorio en cruzar al nuevo año.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los rituales insólitos en Año Nuevo.

De besar a un pez a ver ballenas gigantes: los 4 rituales de Año Nuevo más insólitos de América

Por Cristian Reta
Javier Milei pasará año nuevo en la Quinta de Olivos y prevé dar un mensaje oficial

Javier Milei pasará año nuevo en la Quinta de Olivos y prevé dar un mensaje oficial

Por Redacción Política
El consumo de alcohol afecta varios órganos: cerebro, hígado, corazón y el sistema inmune.

Fiestas y alcohol: advierten que sus efectos llegan al cerebro en 10 minutos

Por Redacción Sociedad
Cómo funcionará el transporte público y el comercio durante Año Nuevo en Mendoza

Así funcionará el transporte público y los comercios este 31 de diciembre y el Año Nuevo en Mendoza

Por Redacción Sociedad