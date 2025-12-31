Año Nuevo 2026 en Australia y Nueva Zelanda: así fueron los shows de fuegos artificiales

Con el clásico show de fuegos artificiales, Nueva Zelanda y Australia fueron algunos de los primeros países en darle la bienvenida al 2026 .

El divertido e impactante evento fue transmitido por televisión a todo el mundo, con cientos de miles de espectadores conectados en vivo.

Los festejos de Nueva Zelanda se dieron en torno a la Sky Tower de Auckland (a las 8 de Argentina), sitio que dejó postales preciosas con las luces en el cielo nocturno y el entusiasmo de la gente allí presente.

De todos modos, el primer país en dar la bienvenida al nuevo año fue Kiribati , específicamente su Isla de Kiritimati o Isla de la Navidad . Le siguieron Samoa, Tonga y Nueva Zelanda.

El otro espectáculo se dio a las 10 de Argentina en Sídney , Australia , que le dio la bienvenida a lo grande al 2026. Sky News reportó en detalle el festejo, uno de los más grandes en el mundo con una duración de casi 20 minutos de fuegos artificiales.

Algunos espectadores también se subieron a los barcos en el puerto para disfrutar de una perspectiva marina del espectáculo mundialmente famoso organizado por Foti Fireworks, cuyo negocio familiar de petardos comenzó en 1793.

Previamente, el Puente del Puerto se había iluminado de blanco con una menorá, mientras el silencio invadía la ciudad y se guardaba un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del ataque antisemita del pasado 14 de diciembre en Bondi Beach.

Cuál es el último lugar del mundo en recibir el 2026

En el lado opuesto de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, las Islas Howland y Baker, territorios no habitados de Estados Unidos, son los últimos puntos del planeta en recibir el Año Nuevo.

Entre los lugares habitados, Samoa Americana se destaca como el último territorio en cruzar al nuevo año.