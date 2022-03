Alemania habría exportado armas a Rusia a pesar del embargo europeo

Alemania habría enviado equipos militares por valor de EUR 122 millones (aproximadamente USD 134 millones) a Rusia a pesar del embargo armamentístico impuesto por la Unión Europea (UE) en 2014, según el equipo periodístico de investigación Investigate Europe.

Las presuntas exportaciones de armas alemanas a Rusia entre 2014 y 2020 incluyeron vehículos de protección especial y barcos rompehielos, pero también armas letales como rifles. De acuerdo con el informe del equipo, otros nueve Estados miembros de la UE también habrían exportado artículos militares durante ese periodo de tiempo.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del Ministerio de Economía de Alemania, Annike Einhorn, aseguró que su Gobierno no concedió nuevas licencias de exportación de armas a Rusia desde la implementación del embargo de armas en 2014. No obstante, Einhorn no pudo dar cuentas de las entregas que continuaron hasta 2020. Según el informe, entre 2014 y 2020 al menos 10 Estados miembros de la UE exportaron un total de EUR 346 millones en armas a Rusia.

Francia fue el principal exportador de armas a Rusia, con EUR 152 millones en equipamiento militar, seguida de Alemania, con EUR 122 millones, e Italia, con EUR 22 millones. La UE decidió prohibir la exportación o transferencia de armas y material bélico a Rusia tras su anexión ilegal de la península de Crimea, en el sur de Ucrania, en 2014.