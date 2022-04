Video: Roberto Leto indignado con el Boca de Battaglia, “Esto es un ciclo cumplido, fue la peor noche de los últimos tiempos”

Arde el mundo Boca luego del empate 1-1 ante Godoy Cruz en La Bombonera y en las transmisiones partidarias del Xeneize pidieron la renuncia de Sebastián Battaglia, quien en lo que va de la Copa de la Liga Profesional no ha ganado jugando de local.

“Esto es un papelón, es un final echa técnicos. Ya está Sebastián (Battaglia), esto no se aguanta más porque no se va a dar vuelta porque no te dan bola. Le pesa la camiseta a algunos jugadores. Están boludeando con la historia de Boca, la gente no se lo merece”, expresó el relator Julio Pavoni en la transmisión radial “El Show de Boca”, en AM 990.

Luego, llegó el contundente comentario de Roberto Leto: “La peor noche de Boca de los últimos tiempos. Este fue el peor partido de este año. Si se jugaban seis minutos más, el partido se perdía. Es muy feo esto, ha sido una actuación pobrísima, de un equipo que anímicamente está golpeado como si estuviera último en el campeonato. Es un ciclo cumplido esto, no sé cómo hará Battaglia para levantar esto”.

“Es un equipo vencido y el rival fue Godoy Cruz. No sé qué pasa. El técnico no le llega a los jugadores, pero cada vez juega peor Boca. ¿Qué vas a probar ahora? Algo tiene que pasar porque esto así no puede seguir”, la siguió Leto.