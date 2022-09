Video: Kyrgios escupió en la red y se quejó del “olor a marihuana” en el US Open

Nick Kyrgios es uno de los mejores tenistas que tiene hoy en día el circuito ATP, pero al mismo tiempo uno de los más polémicos. En esta ocasión, el deportista australiano volvió a hacer de las suyas durante el duelo de segunda ronda del US Open que le ganó por 7-6 6-4, 4-6, 6-4 al francés Benjamin Bonzi (50°).

En primer lugar, el oceánico le reclamó al umpire que estaba sintiendo un fuerte olor a marihuana que venía desde las tribunas del estadio Louis Armstrong. “Si fueran olores de comida, no me quejaría”, le dijo el último finalista de Wimbledon al juez de silla Jaume Campistol, quien lo miró con incredulidad.

Aunque Kyrgios estaba en lo cierto, su denuncia resultó inválida ya que el Estado de Nueva York legalizó el consumo de cannabis con fines recreativos, por lo que el espectador que estaba fumando no se encontraba violando ninguna regla. “La gente no sabe que soy asmático. Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, probablemente no sea algo que quiera respirar entre puntos”, explicó el aussie una vez finalizado el encuentro.

¡EL BAD BOY SIGUE ON FIRE! 🔥



En un entretenido espectáculo, 🇦🇺 Kyrgios eliminó 7-6 (3), 6-4, 4-6 y 6-4 a 🇫🇷 Bonzi y avanzó a la tercera ronda del #USOpen. ✅



🔜 Wolf será su próxima prueba. pic.twitter.com/FcGeuUXr9c — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 31, 2022

El réferi finalmente dio lugar efusivo reclamo del número 25 del Ranking ATP y solicitó través de su micrófono: “Como cortesía a los jugadores, por favor absténganse de fumar alrededor de la cancha”. El partido continuó con normalidad, pero poco después llegaría una nueva polémica reacción del nacido en Canberra.

Hoy, en cosas que no esperabas en el #USOpen y que son difíciles de entender:



Kyrgios se ha quejado al juez de silla de que hay alguien en la grada fumando marihuana y el árbitro ha pedido, por favor, que no fumen.



Sigan. — José Morón (@jmgmoron) August 31, 2022

En el parcial del partido, Kyrgios, quien ya se encontraba dos sets arriba, cedió su servicio tras un imperdonable fallo y explotó de furia. Al cambiar de cambio de lado para recibir el saque de su rival, el tenista de 27 años protagonizó un desagradable gesto: caminó hacia la red con la mirada fija en su oponente y lanzó un escupitajo en dirección al mismo.

Aunque estuvo lejos de impactar a Benjamin Bonzi, el umpire no dudó en advertirlo. Acto seguido, Nick Kyrgios se sentó en su banquillo y comenzó a insultar en dirección a sus allegados. El australiano terminó perdiendo aquel set y liquidó el encuentro en el siguiente parcial para avanzar a la siguiente instancia del US Open, en la que se estará midiendo ante el estadounidense Jeffrey John Wolf.