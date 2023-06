Video: el recibimiento de los hinchas de Newell’s a Di María en la despedida de Maxi Rodríguez

Ángel Di María es uno de los grandes baluartes que dio en los últimos años la ciudad de Rosario, al igual que Lionel Messi y Maxi Rodríguez, quien este sábado está celebrando su despedida en el Coloso Marcelo Bielsa. Debido a la gran relación que mantienen desde hace ya un largo tiempo, Fideo fue invitado por la Fiera a su partido homenaje y, si bien está vinculado con Central, fue bien recibido por los hinchas de Newell’s.

¿Cómo tomó Ángel Di María la ovación por parte de los hinchas de Newells?



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/gtvMw98ChW — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 24, 2023

Apenas llegó al estadio leproso, el histórico de la Selección Argentina expresó sus sensaciones: “Apenas me invitó Maxi le dije que sí, hoy me volvió a preguntar de vuelta si estaba seguro y le dije que sí, es mi amigo. Esto va más allá de los colores”. Y remarcó: “No sé cómo me van a recibir los hinchas de Newell’s, pero acá lo importante es que Maxi el pase bien”.

DI MARÍA: "ESTOY AGRADECIDO, HAY QUE DEJAR DE PENSAR EN UNA CAMISETA U OTRA, EL FÚTBOL ES PARA DIVERTIRSE" 🗣️🇦🇷⚽



Fideo quiso estar en la despedida de Maxi Rodríguez y se sorprendió con la ovación del público presente en el Coloso.



🎙️ Star + pic.twitter.com/sLD7ViMr39 — TyC Sports (@TyCSports) June 24, 2023

Más allá de la incertidumbre sobre cómo reaccionaría la gente con su presencia en la casa del eterno rival del Canalla, Di María se llevó todos los aplausos cuando apareció su imagen en la pantalla grande de la cancha y lo nombraron por los altoparlantes como “campeón del mundo y amigo de Maxi”.

MOMENTO HISTÓRICO: OVACIÓN A DI MARÍA EN EL COLOSO 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/r2VICfhLNy — Diario Olé (@DiarioOle) June 24, 2023

Incluso, al momento de saltar al campo de juego, el ex-Juventus fue abrazado por Lionel Scaloni y el público se gastó las palmas de las manos para reconocerlos y gritó el famoso “dale campeón” por la conquista en tierras árabes. Y, segundos antes del silbatazo inicial, llegó lo mejor: “Fideo, Fideo” bajó desde las tribunas e impactó en las fibras más íntimas del héroe del Maracaná, Wembley y Qatar. “Hay que dejar de pensar en una camiseta u otra. Estoy muy agradecido, más que nada por Maxi. Tenía miedo por lo que podía pasar cuando entré. No me imaginaba que me puteen, pero tampoco esto. Estoy agradecido, es algo inolvidable para Maxi”, expresó al ser reemplazado.