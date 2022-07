Video: el insólito y recordado blooper de Boris Johnson mientras jugaba un partido de fútbol

Boris Johnson renunció este jueves a su cargo de Primer Ministro tras una fuerte crisis en su gobierno. Durante toda su carrera el ex mandatario ha sido conocido en la política británica por sus excentricidades delante de la opinión público.

Varios son los videos de Johnson que han circulado y que los fans de realizar memes o parodias se han frotado las manos. Uno de los más recordados fue la vez en la que el inglés realizó una de las entradas más extrañas en la historia del juego al dar un cabezazo en los genitales al ex volante del Manchester City, Maurizio Gaudino, durante un choque de leyendas entre Inglaterra y Alemania en el estadio Madejski de Reading en 2006.

En el material se puede observar como el Boris confunde el fútbol con el rugby y deja al exfutbolista alemán tirado en el césped. “No he jugado un partido de fútbol desde que tenía 17 años e incluso entonces no era muy bueno”, manifestó a modo de broma el ahora ex primer ministro británico.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se refirió a Vladimir Putin tras la cumbre del G7. (Foto / AP)

Renunció el primer ministro británico Boris Johnson

Boris Johnson, bajo una insoportable presión tras perder el apoyo de su Partido Conservador británico a raíz de incesantes escándalos, renunció el jueves como líder de la formación, pero seguirá en el cargo de primer ministro hasta que sea elegido su sucesor.

Es claramente la voluntad del grupo parlamentario conservador que haya un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro”, reconoció Johnson al anunciar su renuncia en un mensaje a la nación frente a la célebre puerta negra del número 10 de Downing Street.

La renuncia de Johnson desencadena una contienda partidaria para reemplazarlo como líder. (Foto / AP)

El Partido Conservador deberá ahora elegir durante el verano a un nuevo dirigente para reemplazar a Johnson, probablemente a partir de octubre, como su líder y por consiguiente como jefe del gobierno.