Boris Johnson interrumpió sus vacaciones en el Caribe para lanzar su candidatura a primer ministro.

El ex ministro británico Boris Johnson llegó este sábado al Reino Unido luego de interrumpir sus vacaciones en República Dominicana. Cada vez se acrecienta más la posibilidad de que presente su candidatura para volver al liderazgo del Partido Conservador y la jefatura del Gobierno en reemplazo de Liz Truss.

El avión de British Airways (BA) en el que viajó Johnson aterrizó hoy en el aeropuerto de Gatwick, al sur de Inglaterra, después de las 10 horas procedente de Punta Cana, informan medios locales.

Candidatos con más posibilidades

La formación en el poder inició un proceso interno para elegir a su nuevo líder después de que Liz Truss anunciara el jueves su dimisión como líder conservadora y primera ministra a raíz de las turbulencias que su programa económico, con recortes fiscales que después se vio obligada a revertir, provocó en los mercados, detalla 20 Minutos.

El plazo para hacer oficial las candidaturas expira este lunes a las 14.00, pero los aspirantes deberán contar con el apoyo de 100 diputados conservadores (del total de 357).

Hasta el momento, Johnson cuenta con el respaldo de 44 diputados, entre ellos algunos pesos pesados del partido como Jacob Rees-Mogg, Ben Wallace o Simon Clarke, mientras que el extitular de Economía Rishi Sunak, uno de los favoritos, ya ha alcanzado los 100 necesarios, según la BBC.

Liz Truss, renunció el jueves a su cargo de primera ministra de Reino Unido.

Los afines a Johnson creen que si consigue las 100 firmas, se impondrá en la votación online de afiliados que enfrentará a los dos candidatos con más respaldo ya que sigue siendo bastante popular entre las bases conservadoras.

En su haber Johnson cuenta también con ser la cara visible de la mayor victoria electoral reciente, en 2019, cuando el Partido Laborista obtuvo los peores resultados desde la Segunda Guerra Mundial.

El ex primer ministro británico dimitió el pasado julio tras una rebelión de numerosos miembros de su Ejecutivo por el escándalo de las fiestas en la residencia de Downing Street durante la pandemia.

Rishi Sunak, se perfila como el sucesor de Truss.

Posibles dimisiones si regresa

Otras voces, como la de Jesse Norman, advierten de que elegir a Johnson sería “absolutamente catastrófico” y Roger Gale ya advirtió de que si se consuma esta opción, él renunciaría a ser representante del Partido Conservador e iría al grupo de independientes.

Para Dominic Raab, “no podemos ir para atrás”. Además recordó que Johnson es objeto de una comisión de investigación por el ‘partygate’. “No podemos tener otro episodio del Día de la Marmota, del culebrón del ‘partygate’. Tenemos que seguir adelante con el país y el gobierno”, afirmó Raab en la BBC.

Según informa The Financial Times, los analistas del Berenberg Bank advirtieron del riesgo de un segundo gobierno Johnson: “Una mayoría de diputados conservadores no quieren a Johnson como líder, por lo que podría haber dimisiones en masa y una espiral mayor aún de caos prolongada en el tiempo”.