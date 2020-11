Diego Maradona fue trasladado a la Clínica Olivos, donde será operado luego de que le detectaran un hematoma subdural en la cabeza. El director técnico de Gimnasia será intervenido esta noche y el mundo del fútbol aguarda por su salud.

El propio Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, explicó cómo será. “Lo voy a operar yo con mi equipo. Lo vamos a operar hoy. Él está lúcido, comprende y está de acuerdo con la intervención. Le expliqué y está muy tranquilo. Es un hematoma subdural, se forma entre el cerebro y el cráneo, y es una cirugía de rutina. La mayoría de los pacientes que tienen estos hematomas suelen ser añosos y de riesgo. El panorama no cambió, Diego sigue igual”, detalló.

“Diego sigue con la misma condición clínica, pero con una causa más concreta. No podía ofrecerles los datos con claridad porque no estaban todos los estudios. Los hematomas subdurales son imperceptibles y los pacientes suelen no recordarlos”, aseguró el doctor.

En tanto, Luque aportó: “La mayoría de los pacientes que tienen este hematoma son de riesgo, no cambió el panorama. Todo sigue igual, Diego sigue con la misma clínica que presentaba. Los hematomas son imperceptibles, los pacientes suelen no recordarlo. A partir del traumatismo se generó un derramamiento de líquido que se acumuló”.

¡Fuerza, Diego Maradona!