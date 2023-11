Video: con Marcelo Gallardo como máximo protagonista, River lanza el documental “Cierren los ojos”

El 9 de diciembre de este año, River estrenará el documental “Cierren los ojos” a cinco años de la Copa Libertadores 2018 que le ganaron a Boca en la final disputada en el Santiago Bernabéu del Real Madrid y el club publicó un adelanto con Marcelo Gallardo de protagonista.

Luego de que Darío Benedetto abra el marcador para el Xeneize en Madrid, Lucas Pratto empató el encuentro, el colombiano Juan Fernando Quintero le dio la venta al Millonario y Gonzalo Martínez sentenció el icónico 3-1 sobre el final. Al respecto del tercer tanto, Gallardo contó una curiosa historia. “Mientras el Pity se iba solo, el Muñeco también corría hacia la gloria eterna”, tituló River en sus redes.

“Y el tercero no sé, ja, no lo vi. Estaba bajando entre los túneles, las escaleras y no escuché. Cuando entra gente desde la cancha al túnel con la alegría ahí ya me di cuenta que había terminado el partido, pero no sabía que había sido a través de un tercer gol”, comentó el entrenador más ganador en la historia del club en el adelanto de “Cierren los ojos”.

El documental se estrenará el 9 de diciembre de este a año (día del aniversario del título continental) a las 20 en el Movistar Arena y las entradas saldrán a la venta desde este miércoles 8 de noviembre, a través de movistararena.com.ar con un valor de $6.000.

Enzo Pérez y el propio Gallardo. En el video promocional aparecen figuras como Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, el colombiano Rafael Santos Borré, su compatriota Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez, Lucas Pratto, Javier Pinola, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Jonatan Maidana, Milton Casco, Franco Armani, Enzo Pérez y el propio Gallardo.

La frase de Gallardo que le dio el título al documental de River

En la fiesta que se hizo el 9 de diciembre de 2021 en el Monumental, por los tres años de la Copa Libertadores 2018 ganada a Boca en Madrid, el entonces entrenador Marcelo Gallardo hizo un pedido inusual, que llamó la atención. “Sólo estoy para tratar de invitarlos a que, por 30 segundos, me acompañen y viajen conmigo, que cierren los ojos, e imagínense... Porque la vida y el fútbol te ponen a prueba... Si hubiese tocado perder ese partido”, dijo.

“No es una realidad. Pero imagínense si hubiese pasado. El dolor que estaríamos sintiendo en ese momento”, agregó, sorpresivamente. Y remató: “Ahora, abran los ojos, y miren a su alrededor. Vean, vibren y sientan en el corazón que ganamos la final más hermosa del mundo. Eso es una realidad. Va a ser una realidad todos los 9 de diciembre por el resto de nuestras vidas. Vamos a disfrutar eternamente de este 9 de diciembre”.

