Ruben Sambueza, la voz de la experiencia y jerarquía en Deportivo Maipú: “Hay que disfrutar este momento y los que vienen”

Es la figura emblemática en esta campaña histórica que está haciendo el Deportivo Maipú en este 2023 y, que ya está en semifinales del Torneo Reducido de Primera Nacional, por el segundo ascenso a la LPF, donde enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto. Es la figura que le ha aportado calidad y jerarquía en momentos claves al Cruzado esta temporada.

A sus 39 años, Rubens Sambueza sigue siendo un jugador que no solo expone experiencia y personalidad, sino un brillo notable. El domingo, condujo al Cruzado (con una asistencia a Luciano Herrera que terminó en gol de Santi González, y un penal magistralmente ejecutado) a un triunfo histórico del equipo mendocino, que sigue alimentando su sueño de ascenso a la Liga Profesional.

“Siempre se puede soñar y hay que soñar en grande, pero para eso también hay que trabajar mucho”, desliza con mucha autoridad ‘Sambu’, como todos lo llaman.

De la mano de volante surgido de las inferiores de River Plate, el Mundo Cruzado se ilusiona y tiene con qué. Es que el historial futbolístico de Sambueza está lleno de gloria.

Sambueza asistió con un pase a Luciano Herrera, que terminó en un gol de Santi González. Luego, desde los 12 pasos convirtió el segundo tanto para Maipú que venció al Gasolero y se clasificó a semifinales del Torneo Reducido de Primera Nacional. / Orlando Pelichotti.

Su debut en primera división fue hace 20 años bajo la dirección técnica de “Ingeniero” Manuel Pellegrini, donde pasó a ser una de las grandes promesas del Millonario. Con La Banda cruzando su pecho, “Cañito”, como lo llamaban desde las inferiores de River - era especialista en hacerle caños a sus rivales-, jugó 51 partidos y logró dos títulos antes de emigrar al fútbol mexicano, donde se consagró y pasó a ser uno de los grandes ídolos del América, club en el que sumó numerosos títulos.

Su desembarco en Mendoza fue la gran novedad en esta temporada. No pasó mucho tiempo para transformarse en un jugador clave en la estructura del DT Luis García, un referente de campo absoluto que ordena y hace jugar a todos sus compañeros.

Sambueza apareció con nuevo look en su cabello en el partido frente a Temperley. Consultado sobre si era una cábala, comentó: “El cambio no es por nada en especial… espero que siga funcionando, pero es para tapar las canas de viejo”, bromeó el volante del elenco botellero.

-¿Imaginabas este presente con Maipú, dónde te has metido de lleno en el corazón del hincha?

-Estoy acá porque me gustan los desafíos, pero además este club después de haber ascendido, tuvo la capacidad de seguir creciendo. Por eso creo que no me equivoqué en la elección de venir a Maipú. Estoy muy agradecido con toda la gente de la ciudad y por el muy buen trato que recibimos todo el tiempo, mi familia y yo. Por eso, uno da todo en los partidos, por todo ese respeto. Algunas veces te puede salir bien o no, pero el agradecimiento es mutuo. Ojalá que podamos seguir peleando por los objetivos que tenemos todos en el club.

-Ha sido un año extenuante, donde la lucha por el primer ascenso con Independiente y Chacarita fue dura y no pudieron acceder. Hoy están otra vez en carrera...

- Si analizan el año futbolístico fuimos muy regulares, no regalamos nada, nos costó mucho y aún nos sigue costando cada paso que damos. Pero esas ganas y ese hambre de gloria que tiene el equipo, esa pasión que le metemos, hace que sigamos creciendo y que hoy estemos en semifinales. Por eso digo que hay que festejar.

Deportivo Maipú dio un gran paso hacia sueño del ascenso, tras superar al Celeste por 2 a 0. El equipo festejó junto a los hinchas la clasificación a semifinales del Torneo Reducido. Foto: Orlando Pelichotti

- Con tanta experiencia y recorrido en tu carrera, ¿qué sensaciones tenés en este momento que vivís en el Deportivo Maipú?

- La sensación que tengo es de felicidad por este grupo que sigue siendo muy importante y logrando grandes resultados con los cuales estamos quedando en la historia del club. Hemos dado un paso muy valioso, pero no nos podemos quedar con esto. Hay que seguir en la pelea, disfrutar este momento y de todos los que vienen.

- Te retiraste con una molestia en la pierna. ¿Es algo para preocuparse o fue pasajero?

- Esto le pasa a los jugadores más jóvenes (bromea entre risas). No, sólo fue un calambre. Hemos hecho un gran esfuerzo, estar corriendo todo el tiempo y con las tensiones que uno tiene, es normal que pase. Ahora tenemos que recuperarnos para lo que viene. Tenemos un buen tiempo para trabajar toda esta semana.

-¿Son partidos y momentos que desgastan en la previa?

- A veces uno no se da cuenta, pero el nivel de estrés que se maneja es más que considerable, por eso también es bueno disfrutar de los buenos momentos.

- Frente a San Martín de San Juan te atajaron un penal, pero tomaste el desafío de patear nuevamente otro. ¿Qué se te cruzó por la cabeza en ese momento?

- Siempre pienso en hacer el gol. Estuve hablando con Juan (Cozzani) que estaba cerca de mí y estaba muy nervioso!.Es que si hacía el gol aseguraba el pase. La confianza siempre está y había que hacerlo si no lo intentás no sabés qué pasa. Santi (González) me quería sacar la pelota y le dije ¡Noooo estás loco vos! (ríe)… dejá que lo hago.

El Deportivo Maipú festejó a lo grande el triunfazo frente a Temperley, que le permitió pasara a las semifinales del torneo Reducido, donde se enfrentará con Estudiantes de Río Cuarto. Foto: Orlando Pelichotti

- Pese al dominio que tuvieron les costó llegar al gol.

- Sabíamos que sería un partido muy duro, lo demostraron en la semana pasada, no se tiraron atrás y vinieron a arriesgar a buscar la clasificación. Lo que pasa es que nosotros hicimos un muy buen partido de mucha intensidad, no dejarlos respirar y generar situaciones, al final del primer tiempo encontramos el gol y eso nos dio mayor tranquilidad para manejar mejor todo. Si te ponés analizar el partido, ellos tuvieron pocas chances.

- ¿Considerás que en este partido jugaron mejor que los últimos que habían disputado?

- No sé si jugamos mejor, pero sí fuimos contundentes. Sabíamos que teníamos que ganar en nuestra casa frente a nuestra gente para seguir dando pelea, para seguir construyendo esta historia en este club que es muy humilde. El equipo y los compañeros estuvieron a la altura. Estas situaciones no se presentan todos los días, en todos los campeonatos, por lo tanto, sabíamos que teníamos que jugar con esa intensidad que hemos demostrado durante el campeonato en muchos partidos. Por eso no sé si fue el mejor, pero lo supimos jugar y lo ganamos bien.

-Soñás con el ascenso y en volver a Primera...

- Siempre hay que soñar. Y los sueños, siempre tienen que ser grandes y para soñar en grande tenés que trabajar, por lo tanto, considero que hasta ahora, lo hemos hecho bien.