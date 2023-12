Un campeón del mundo con la Selección Argentina sorprendió a todos al revelar su preferencia entre Boca y River

A tan solo días de que se cumpla un año de la conquista de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, varios de los protagonistas de esa gesta e encuentran brindando entrevistas donde remarcan sus sentimientos sobre este título y también dan detalles que hasta el momento se desconocen sobre su vida privada.

Uno de ellos es el arquero Gerónimo Rulli, que todavía no volvió a tener acción luego de ser operado en su hombro derecho en agosto, y que también fue consultado acerca de un posible regreso a Estudiantes, donde se formó y debutó profesionalmente: “Me encantaría. Es mi ciudad, mi equipo de toda la vida, salí de ahí y tengo muchos amigos. Ahora que juegan en UNO, es un incentivo. Yo creo que todavía no es el momento, todavía me quiero seguir probando en Europa. Más adelante no tengo dudas que voy a volver”, comentó el deportista en diálogo con “Se Habla Así” por DSports.

Lo cierto es que en medio de su reportaje, el periodista Christian Martin manifestó que lo iba a convencer de ir al Millonario, pero inmediatamente Rulli lo frenó: “No puedo, mi vieja es fanática de Boca, si voy me deshereda. Primero iría a Estudiantes, pero si no, antes de River iría a Boca”, sentenció el guardameta entre risas.

Esto deberá pagar Boca si quiere contar con Rulli en su plantel

Ante estas declaraciones, muchos hinchas especulan y sueñan con que Gerónimo Rulli vista los colores de Boca Juniors. Lo cierto es que el Xeneize debería desembolsar una gran cantidad de dinero si quiere hacerse con sus servicios, lo que haría desistir cualquier intento de contratación.

Recordemos que en su momento Sergio “Chiquito” Romero llegó gratis, el actual arquero del Ajax (con contrato hasta junio de 2026) tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. Sin embargo Rulli aseguró que al volver a Argentina la prioridad la tiene Estudiantes.

