Lionel Messi fue elegido como el mejor atleta del año por la revista Times

Lionel Messi, el ícono del fútbol mundial, fue reconocido como el Atleta del Año por la revista TIME, en un año lleno de éxitos en su nueva etapa en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos con el equipo Inter Miami.

A sus 36 años, Messi dejó una marca imborrable en la MLS, llevando al Inter Miami a conseguir su primer título en la historia del club, la Leagues Cup, y alcanzando la final de la US Open Cup. Además, el astro argentino fue determinante en el esquema táctico dirigido por Gerardo Martino, contribuyendo con 11 goles y 5 asistencias en tan solo 14 partidos.

Lionel Messi fue elegido como el mejor atleta del año por la la revista Times

La revista TIME destacó: “A los 36 años, dos décadas después de su incomparable carrera, Messi proporcionó un estímulo singular al fútbol en Estados Unidos. La asistencia, los precios de las entradas, las ventas de mercancías y la audiencia se dispararon. Sus juegos adquirieron la sensación de un renacimiento religioso. Después de que Messi anotara un gol contra los New York Red Bulls en agosto, el rapero Fat Joe publicó en Instagram un vídeo de él mismo, casi llorando, gritando ‘¡Messi! ¡Messi! ¡Messi!’”.

Lionel Messi fue elegido como el mejor atleta del año por la la revista Times

La elección de Messi como Atleta del Año también se basa en su impacto cultural y social en el país norteamericano. El medio señala que la presencia de Messi aceleró el proceso de aceptación y popularización del fútbol en una nación que históricamente dio prioridad a otros deportes. “Messi es un acelerador. Con el atleta más venerado e influyente del planeta, jugando en Miami durante al menos los siguientes dos años, todavía desempeñándose en la cima de su juego, ganó otro Balón de Oro como jugador mundial del año, su octavo, a finales de octubre: Estados Unidos es ahora una nación futbolera. Una nación futbolística”, aseguraron.

Lionel Messi fue elegido como el mejor atleta del año por la la revista Times

La decisión de Messi de unirse a la MLS en lugar de aceptar una oferta lucrativa en Arabia Saudita también fue resaltada por la revista: “La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami. Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió. También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo. Como embajador de turismo del país fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”, confesó el 10 al ser consultado sobre su decisión de mudarse a los Estados Unidos. Luego, añadió: “Era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes”.

El fenómeno Messi en la MLS trascendió el ámbito deportivo, convirtiéndose en un factor de cambio para el fútbol en Estados Unidos, que se prepara para albergar importantes torneos en los próximos años, como la Copa América en 2024, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2025 y la Copa del Mundo en 2026.

Lionel Messi con su 8° Balón de Oro, un récord espectacular.

Messi, quien recientemente obtuvo su octavo Balón de Oro como jugador mundial del año, agradeció el reconocimiento y expresó su deseo de recuperarse física y mentalmente para enfrentar nuevos retos en el futuro: “Lo más importante ahora mismo es recuperarme bien física y también mentalmente, descansar, pasar tiempo con mi familia, con mis amigos y luego pensar en volver con las mismas ganas de siempre y con algunos retos especiales por delante”.

SEGUÍ LEYENDO: