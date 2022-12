Un amor que trasciende fronteras: el fanatismo por Argentina expresado por una familia india que reside en Qatar

El hombre, enfundado con la camiseta, el gorros y la pintura de la cara con los colores de Argentina, se acerca emocionado junto a sus tres hijos. Observa que este cronista está haciendo un vivo de Instagram y, en un muy correcto inglés, pregunta amablemente si sus hijos pueden participar del video para tener un recuerdo más de ese inolvidable Argentina-Polonia. Tras recibir la respuesta afirmativa de este periodista, inmediatamente toma el celular, lo pone en modo video y comienza a filmar a sus hijos mientras le realizamos una serie de preguntas.

“Mi nombre es Gajendran, mi hermano se llama Narendran y mi hermana es Nishalini”, comienza diciendo a modo de introducción el más grande de los chicos. “Soy fanático de Argentina porque amo a Messi y él es mi inspiración”, explica antes de que le preguntemos al del medio quién es el mejor jugador de la Scaloneta después de Messi: “Di María”, afirma sin dudar antes de mencionar también a “Lautaro Martínez y a Paulo Dybala”.

Al ser consultada, la más pequeña responde que tiene siete años y que suele jugar un poco al fútbol. Inmediatamente, Gajendran acota que sus equipos favoritos en la India son el Kerala Blasters FC y el Chennaiyin FC.

El video termina con un “¡Vamos, Argentina!” que traerá buenos augurios, porque tres horas después Messi y compañía estarán festejando la clasificación a los octavos de final en el desmontable estadio 974, que tras la Copa del Mundo desaparecerá para convertirse en un monolito que rezará que allí, a la vera de la costa del mar Arábigo, se disputaron encuentros del 22° Mundial de Fútbol de la historia.

Oriundos de la India, los fanáticos siguen a La Scaloneta. Aquí junto a Diego Bautista, periodista de Los Andes. / gentileza

Deivendran Thangarajan es el nombre del jefe de familia. Nació en Tamil Nadu, India, un estado del sur de la India, famoso por sus templos hindúes de estilo dravidiano. Desde 2008 está radicado en Qatar porque es un prestigioso ingeniero de la empresa constructora “Dekswell International”. Agradece después de la nota y muestra con orgullo una serie de imágenes que están en su celular. Son las gigantografías de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar que se viralizaron semanas atrás en India. Remarcan que eso ocurrió en una región cercana de donde ellos son oriundos sin imaginarse que ese hecho impactó y se viralizó en la otra parte del planeta.

Y en la breve charla de despedida, no se olvida de Maradona: “Fue el mejor futbolista que ví en mi vida. Lo que logró frente a Inglaterra en 1986 realmente hizo que yo amara este deporte y también a la Selección Argentina, y mis hijos han heredado esa pasión por el fútbol”, comenta Deivendran con una sonrisa de oreja a oreja como un niño que acaba de recibir un regalo el día de su cumpleaños.

Tras el intercambio de contactos, la conversación se retoma unos días después vía WhatsApp. “Deva” (apócope de Deivendran) comparte un link que nos lleva a un video de Facebook con el resumen de la fiesta que vivieron antes, durante y después del partido contra Polonia, y nos pregunta si el próximo viernes asistiremos al partido de la Argentina frente a Países Bajos. Tras recibir la respuesta afirmativa de este periodista, acota que tratará de ir, pero que todavía no tiene tickets y que intentará conseguir otra vez algunos para poder ir nuevamente con sus hijos.

¿Por qué en la India son fanáticos de la Selección Argentina?

El brutal dominio de la Corona Británica sobre los indios desde mediados de 1800 hasta agosto de 1947, dejó una marca difícil de olvidar. Para toda la región de Asia del Sur, el “gol del siglo” que le hizo Diego Armando Maradona a los ingleses en México 1986, fue una especie de desquite y, desde entonces, viven su simpatía con el fútbol de otra manera. Hasta la década del ‘80, en India no era tan popular este deporte.

India es el segundo país más poblado del mundo detrás de China. Se estima que en Kerala, un pequeño estado al sur del país, residen más de 30 millones de personas, casi como cualquier otra Argentina fuera del territorio. Hay 3.169 kilómetros de distancia hasta Doha, con el mar Árábigo como gran separación, aunque hay varios vuelos directos por día hasta la nación anfitriona de la Copa del Mundo con precios cercanos a los 380 dólares.

Cerca de cinco mil personas, en su mayoría inmigrantes de Kerala, un estado al sur de India, integran “Argentina Fans Qatar”, un grupo de fanáticos del seleccionado argentino que prometen que el equipo y los hinchas se sentirán “como en casa” en la sede del Mundial de Fútbol 2022.

“En la parte sur de la India el fútbol es el juego más popular. En el Norte se juega cricket”, explica Radhin uno de los voluntarios encargados de indicarle a la gente el camino hacia los buses que luego los trasladarán a los estadios. Es la previa del choque entre Japón y Croacia y todavía falta una hora para que los ómnibus empiecen a llegar, ya que empiezan a salir cuatro horas antes de los partidos. En ese “tiempo muerto”, en un diálogo con Los Andes, explica que la mayoría de las personas en Kerala apoyan a Argentina y Brasil. Una porción más pequeña también apoya a Portugal y a Cristian Ronaldo.

“La mayoría de los seguidores de Argentina son de Kerala, el estado más al sur de la India, donde el fútbol se celebra con la máxima pasión. Todos hemos seguido el fútbol desde nuestra infancia. Kerala se interesó hace años por el fútbol latinoamericano y Argentina es uno de los equipos preferidos”, explicó Radhin el inicio de esta “locura” por el equipo argentino, pese los 15 mil kilómetros de distancia.

En Bangladesh también enloquecen por Messi y la Scaloneta

Durante los partidos de Argentina en este torneo se viralizaron muchos videos de la euforia que hay en Bangladesh por la Scaloneta, a punto tal que el propio entrenador de la Selección les envió a los aficionados un mensaje de agradecimiento durante la última conferencia de prensa previa al choque de octavos de final: “Es lo que transmite desde hace años la camiseta de la selección argentina. Antes al estar Diego, ahora al estar Leo. Siempre ha transmitido a lo largo del mundo una locura, por la camiseta, por los colores, por la pasión argentina, por cómo es el hincha. Nos llena de orgullo que un país como Bangladesh en este caso hinche por Argentina como también hay tantos otros países”. Un censo a ojo, a mano alzada, en territorio catarí podría decir que la segunda tanda de seguidores de la albiceleste en este torneo sin dudas proviene de India después de los nativos argentinos.

Muchos de ellos decidieron probar suerte laboral en Qatar y meses atrás crearon una especie de club, “Argentina Fans Qatar”, que tiene su propia remera albiceleste imitando a la titular de la Selección y se pasean con bombos. Si bien no es exclusivo de gente proveniente de India, ellos son mayoría. “La sensación es una mezcla de orgullo y emoción. Ver tanta gente, familias y chicos que no tienen nada que ver con Argentina y no tienen relación con el país pero sienten un fervor notable por el seleccionado, es realmente emocionante. Me causó una gran emoción ver todo eso, y lo enfervorizados que están por la Argentina, todos con su camiseta. Fue impresionante”, había dicho a Los Andes el embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás unos días antes del inicio de la Copa del Mundo cuando agasajó a los periodistas argentinos que están cubriendo el máximo evento deportivo del mundo.

La pasión por Messi y la Scaloneta trasciende fronteras y no tiene límites. Sería muy bueno e importantes que las autoridades gubernamentales de nuestro país aprovechen esta tendencia para convertirla en un aspecto a favor en materia de desarrollo.