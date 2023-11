Tremendo accidente en el Turismo Nacional de Viedma: vuelco, explosión y un milagro salvó al piloto

El piloto Franco Angaramo sufrió un terrible accidente durante la carrera de Turismo Nacional por la final de la Copa Abarth. El auto del misionero volcó, rodó y posteriormente explotó luego de un gran trabajo de los rescatistas al sacar al conductor a tiempo, quien se encuentra en buenas condiciones.

Durante la primera vuelta de la final de la Copa Abarth en el TN de Viedma, se vivió un momento de gran susto y tensión. El coche de Angaramo volcó y rodó una, dos, tres, cuartro veces, donde rápidamente un gran accionar de los banderilleros que estaban presente, asistieron a Franco para sacarlo del auto, que estaba dado vuelta y segundos después se envolvía en llamas. Un verdadero milagro.

Tras el fuerte choque y explosión, el piloto argentino trasmitió tranquilidad a sus seres queridos en cuanto a su salud, pese a los visibles golpes que le quedaron. “La verdad estoy muy agradecido de poder haber salido bien. Sano y salvo. Que mi familia sepa que estoy bien. Agradecerles a los rescatistas que hicieron muy bien su labor”. Y añadió: “Si me quedaba cinco segundos más arriba del auto me moría. Tengo la piel quemada por la caída de combustible, peor estoy bien por suerte”.

Luego dle vuelco y el pavoroso incendio de su Abarth, Franco Angaramo trae tranquilidad sobre su estado de salud. pic.twitter.com/4jPmVwJAqk — Velocísimo 52 Años (@VelocisimoLT10) November 18, 2023

“Lo que pasó fue que al tomar la curva uno más rápido de lo normal y estar más sucia, sumado al factor del viento, me fue tirando y no quería tumbar porque capaz podía salir. No levanté la pierna del acelerador para que no se me ponga de costado y se trabe, pero me encontré con el talón de tierra. Yo me dije ‘se viene un golpazo’. Pensé que era frontal y fue peor porque se fue volcando. Ahora a pensar y trabajar en el 2024″, relató el piloto misionero sobre cómo fue la secuencia del accidente, por el cual hubo bandera roja y la carrera no continuó.

