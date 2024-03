Tras salir campeón, Martín Demichelis se comparó con Guardiola: el motivo

Tras la victoria de River en la Supercopa Argentina frente a Estudiantes, Martín Demichelis, técnico del equipo millonario, destacó un paralelismo con Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, durante una conferencia de prensa en Córdoba.

“Guardiola tardó 7 años en ganar la Champions. Pudiendo comprar a cualquier jugador. No es tan fácil”, expresó Demichelis al ser cuestionado sobre la Copa Libertadores de América, resaltando las dificultades del camino hacia el éxito deportivo.

Además, el entrenador de River se refirió a su efusivo festejo tras el gol de su equipo en el Estadio Mario Alberto Kempes: “Los goles son amores y se gritan, hagan la interpretación que quieran”.

Ante los rumores de que su grito estaba dirigido a la hinchada, agregó: “Tengo que escuchar menos pero hoy se escuchaba muy fuerte”.

Demichelis también realizó un análisis del partido, señalando que, a pesar de no ser un River arrollador, el equipo se mantiene en la primera posición y las cosas no están tan mal.

“Aún sin ser un River arrollador, y yo quiero que mejoremos, todavía estamos primeros y las cosas no están tan mal”, sostuvo el técnico.

En cuanto a la relación con Enzo Pérez, Demichelis dejó en claro su postura: “El último partido lo puse a él por encima de todo. Hoy me era indiferente si me venía a saludar o no”.

Aunque reconoció la calidad profesional del jugador, señaló que no cree en las casualidades y destacó que los dos goles llegaron después de su sustitución. “Es un enorme jugador. No creo en las casualidades, pero cuando ya no estaba pudimos convertir los dos tantos”, concluyó Demichelis.

River supercampeón: los goles de la victoria vs Estudiantes

River le ganó con angustia a Estudiantes de La Plata 2-1 y se consagró campeón de la Supercopa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El Pincha abrió el marcador con rapidez por un cabezazo de Javier Correa, pero en el segundo tiempo el Millonario lo dio vuelta a diez minutos del final con un disparo de Pablo Solari, que se desvió en el mendocino Zaid Romero, y de Rodrigo Aliendro en tiempo adicionado.

Con este título River sumó 16 copas nacionales y 54 títulos nacionales, mientras que Martín Demichelis sumó su tercer título como DT riverplatense: Liga Profesional, Trofeo de Campeones y Supercopa Argentina.

River sumó su tercera Supercopa Argentina y se convirtió en el más ganador del trofeo, ya que lo obtuvo por tercera vez en su historia. Desde que se disputa el certamen, el “Millonario” se quedó con el título al vencer a Boca (2017), Racing (2019) y Estudiantes (2024).